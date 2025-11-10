El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xabat Galletebeitia, bertso bat botatzen. bertsozale.eus
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa

Xabat Galletebeitia nagusitu da finalaurrekoen lehenengo bueltako azken saioan

Markina-Xemeingo saiora sailkatu da lekeitiarra eta finalaurrekoen bigarren bueltako zerrenda osatuta geratu da

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Astelehena, 10 azaroa 2025, 08:51

Xabat Galletebeitiak irabazi du Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalaurrekoen lehenengo bueltako azken saioa, Barakaldoko Lasesarre kiroldegian. Garaipen horren ostean, Lekeitiarra Markina-Xemeingo saiora sailkatu da.

Honako sei bertsolari hauek aritu dira bertsozaleei kantatzen: Xabat Galletebeitia Abaroa (653 puntu), Onintza Enbeita Maguregi (626), Ibai Amillategi Omaetxebarria (591.5), Lurdes Ondaro Mallea (586), Mikel Goiriena Larrazabal (569) eta Irune Basagoiti Agirre (515.5).

Saioan gai-jartzaile beharretan Idoia Anzorandia Kareaga aritu da. Epaile, ostera, hauek izan dira: Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Garazi Mendoza Agirre, Iñaki Aurrekoetxea Arkotxa, Jurgi Fuentes Goikoetxea, Marta Ortiz Mateo eta Miriam Juaristi Urizar. Idazkari lanetan Itxaro Juaristi Olaetxea eta Itziar Basterretxea Olarreaga egon dira.

Bada, Zeanuri, Abadiño eta Barakaldoko lehenengo bueltako hiru saioak jokatu ostean, osatuta geratu da finalaurrekoen bigarren bueltako zerrenda. Beraz, azaroaren 15ean, Bermeoko Artza frontoian, 17.00etan, Aissa Intxausti Aburruza, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarriazarraga Gabiola, Ibai Amillategi Omaetxebarria, Onintza Enbeita Maguregi eta Unai Mendiburu Valor lehiatuko dira.

Azaroaren 22an, berriz, Markina-Xemeingo Uni frontoian, 17.00etan, Gorka Pagonabarraga Agorria, Imanol Uria Albizuri, Jone Uria Albizuri, Oihana Bartra Arenas, Txaber Altube Sarrionandia eta Xabat Galletebeitia Abaroa izango dira. Finalaurrekoetako sarrerak eskuragai daude bertsosarrerak.eus atarian.

