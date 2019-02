Woody Allen-en Bilboko kontzertuarako sarrerak asteartean jarriko dira salgai Woody Allen, kontzertu batean. New Yorkeko artistak eta The Eddy Davis New Orleans Jazz Band-ak datorren ekainaren 16an joko dute Euskalduna Jauregian EL CORREO Domingo, 17 febrero 2019, 00:52

Euskalduna Jauregiak esklusiban jasoko du Woody Allen and The Eddy Davis New Orleans Jazz Band datorren ekainaren 16an, uda honetan Europan egingo duten biraren barruan. Hamabost urte igaro dira musikari eta zinemagilea Euskaldunan egon zenetik.

Datorren astearteko, otsailaren 19ko, goizeko 10:00etan jarriko dira salgai New Yorkeko artistak eta bere bandak ekainaren 16an, igandean, Euskalduna Jauregian eskainiko duten kontzerturako sarrerak.

Bandak beste hiri enblematiko batzuetan ere joko du, Ámsterdamen, Bartzelonan, Munichen eta Milanon, ezaugarri nagusia gidoi finkoa jarraitzen ez duen inprobisazio inspiratua izango duen ikuskizuna eskainiz, XX. mendearen hasierako kantak, ereserkiak, bluesa eta rag-a interpretatuz, artista handiak inspirazio iturri hartuta, Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone eta Louis Armstrong, besteak beste.

Oscar saria

Hogeita hamasei urte igaro dira Woody eta bere banda, Eddy Davis zuzendari musikalak zuzenduta, eszenatokiak zapaltzen eta entzuleak liluratzen hasi zirenetik, New Orleanseko estiloan inspiratutako musika paregabeari esker. Eta 23 urte igaro dira 1996an Europan egin zuten lehen biratik, 19 kontzertu eskainiz 21 egunetan. Tour hori Oscar saria irabazi zuen eta bira osoa Woodyrekin eta bere bandarekin egin zuen Katherine Bigelow zuzendariak egindako Wild Man Sings the Blues dokumental txalotuan jasotzen da.

Woody eta bere banda, bere tradizio musikalarengatik ezaguna den New Yorkeko Café Carlyleko aretoetan ere aritzen dira. Ez ezazu pentsa eta adi egon sarrerak lehen baitlehen ateratzen. Asteartetik aurrera, noski.