Webgunea berrituta, urte amaiera bitarteko agenda aurkeztu du Sarea espazio eszenikoen elkarguneak Guztira 300 ikuskizun programatu dituzte 62 antzokitan urte amaierara arte: antzerkiak, dantza ikuskizunak eta haurrentzako antzezlanak prestatu dituzte AMALIA IBARGUTXI Miércoles, 17 octubre 2018, 23:37

Euskadiko «arte eszenikoen erreferentziazko leiho bat» ireki du Sarea espazio eszenikoen elkarguneak webgune berriarekin. Ikuskizunak antolatzen dituzten 62 antzokik osatu dute programazioa, 300 ikuskizunetik gora antolatuta urte amaiera bitarte: 195 antzerki ikuskizun, 60 dantza ikuskizun inguru eta, azkenik, haurrentzako 45 antzezlan.

«Publiko honi ere garrantzi handia eman diogu, haurrak eta gazteak izango direlako sektore hau bizirik mantenduko dutenak etorkizunean», azaldu du Jose Luis Gonzalez Sareako Zuzendaritza Batzordeko kideak. Aurkezpenean gaineratu dutenez, antzerki emanaldi guztien %30 izango dira euskaraz.

Elkarteko arduradunek adierazi dutenez, «azpimarratzekoa» da euskal konpainien antzerki estreinaldien bira nagusiek izango duten pisua. Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, 250 emanaldi inguru egingo dituzte. Hain zuzen, Joxean Muñoz Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburuordea eta Nekane Basterretxea Sareako koordinatzailea Jose Luis Gonzalezekin izan dira aurkezpenean.

Sailburuordeak gaineratu duenez, «denboraldi berriaren lehen parte honetan Sareako antzoki kideen dinamismoa eta programatzeko gaitasuna islatzen da. Mugimendu azpimarragarria dago Euskadin arte eszenikoen inguruan, eta webgunea hori guztia erakusteko leihoa izatea nahi genuke».

Horretarako, lau ataletan banatu dute webgunea. 'Konpainiak' Euskadiko antzerki eta dantza konpainia profesionalen direktorioa, 'Antzokiak' Sarea osatzen duten 62 areto eta antzokiena, 'Albisteak' arte eszenikoen eremuko intereseko berriak jasotzen dituena eta 'Zer da sarea', Sareari buruzko informazio xeheagoa jasotzeko aukera eskaintzen duena.

Musikalak, txotxongiloak eta dantza

Gonzalezek zehaztu du «antzerkiz, musikalez, txotxongiloez, dantza klasikoz, dantza garaikidez, zirkoz edota magiaz beteriko ikuskizunak» programatu dituztela. «Urnietako (Gipuzkoa) Sarobe Antzokia gehitu ostean, 62 antzoki izango ditugu aurten».

Antolatutako emanaldi horien artean daude 'Izoztutako haizea bezala' (Tanttaka), 'Go!azen 5.0' (Pausoka), 'Jule' (Hortzmuga), 'Ghero' (Tartean Teatroa), Zazpiak Bat (ATX Teatroa), 'Julietas' (Markeliñe), 'Inondik Inora' (Benetan Be), 'Pinotxo' (GluGlu) eta 'Rita arrastoan sartzen' (Txalo), besteak beste. Bestalde, oraindik biran dauden beste zenbait ikuskizunen garrantzia ere nabarmendu dute. 'Helduentzako ikuskizunen artean', 'Erlauntza', 'Esto no me lo esperaba' (Zanguango), 'Ez dok hiru' (Tartean) edota 'Moko zorrotza' (Txalo) aipatu dituzte.

Haurrentzako ikuskizunen artean, aldiz, 'Izar' (Marie de Jongh), 'Jon Braun' (Anita Maravillas), 'Kantukontari' (Larressitens), 'Linbo planeta' (Dejabu) edota 'Lur' (Xake). Dantza ikuskizunei dagokienez, 'Baserri' (Proyecto Larrua) edo 'Erritu' (Kukai) ikusi ahalko dira, «kanpotik datozen hainbat antzerki eta dantza produkziorekin» batera. Azken talde horren baitan daude 'Lorca, la correspondencia personal', 'Moby Dick', 'Cinco horas con Mario', 'La maldición de los hombres Marlboro' edo 'Circo de Pulgas'.