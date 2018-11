Viphoto Fest argazkilaritza jaialdia hasiko da bihar Gasteizen. Aurten azoka izateari utziko dio, eta hori dela-eta izena ere aldatu du: lehen Viphoto zen, eta orain, Viphoto Fest da. Berez, argazkilaritza garaikideko jaialdia da eta hainbat erakusketa, proiekzioak, eztabaida-mahaiak eta hitzaldi izango dira, beste hainbat kontuen artean.

Inaugurazio astea bihar hasi eta igandean amaituko da. Erakusketa-eremuak Amarica aretoa, Montehermoso Kulturunean, Araba Aretoan, Vital Fundazioaren aretoa, Zuloan eta Talka Galerian. Amarica aretoan Jon Cazenaveren 'Ur Aitz', Bego Antonen 'The earth is only a little dust under our feet' erakusketak izango dira. Araba Aretoan, berriz, jaialdiak lehen deialdian hautatutako artisten lanak aurkeztuko ditu. Zuloa eremuan, David Jimenezen 'Infinito', Montehermoso Kulturunean, argazkilaritza garaikidearen inguruko argitalpenen hautaketa bat ikusgai izango da, eta Talka Galerian, euskal egileen erakusketa kolektiboa izango da naturari buruz.

Hitzaldien artean, abenduaren 1ean, Amarica aretoan, mahai-inguru bat izango da sormenari buruz 17:00etan. Parte-hartzaileak Jon Cazenave, David Jiménez eta Zaloa Ipiña izango dira. Moderatzaile lanean Iñaki Domingo izango da. Abenduaren 2an, leku berean, 13:30ean, Alejandro Castellote, Marta Dahó eta Nicolas Combarro izango dira. Komisariotzari buruz hitz egingo dute, eta moderatzailea Jon Gorospe izango da. Bestalde, abenduaren 13an, Luis de Ajuria aretoan, 17:00etan, Jabi Sotok 'Its over. Izan da. Ha sido' hitzaldia emango du.