Turista klasea

Hain dira txarrak turismoari buruz entzuten diren gauzak, ezen, egun batzuetan, Dutty Free-n dagoen tipo nabarmen hori —ai ze nolako alkandora daraman— Hirugarren Mundu Gerrako kapitain jenerala iruditzen baitzait. Gero, beste egunetan, klase ertainaren jokabidearen ondorio logiko bat baino ez zait iruditzen turismoa. Sistema kapitalistak —egunero denon artean zurkaizten dugun sistema horrek— bidaiatzea baimentzen digu. Tratua horrelaxe da: urtean zehar lan egiten dugu eta horren truke, uda heltzerakoan, paradisua eskuragarria izango dugula agintzen digute. Denok batera industria bitxi bat eraiki dugu: turismoarena. Inori ez zaio gustatzen, baino guztion kolaborazioa ezinbestekoa da.

Turismoak arazoak dakartza, hori ez dut eztabaidatuko. Espekulazioa da kale ederrenak erosi duena. Espekulazioaren inperioa da. Eskerrak hain ederrak ez diren paisaiak gelditzen zaizkigula. Nire herrian, adibidez, inork ez du gentrifikatu. Ez dugu 'balconing' ikusi, ez diegu intoxikazio faltsuei aurre egin behar izan, ez dugu entzun behar izan, kritika gisa, «herri bat herri bertako herritarrez beterik» zegoela.

Beste zio batzuen artean, turistifikazioaren arazoa estatistikoa ere bada: gero eta jende gehiago, orduan eta txotxolo gehiago. Bai bisitariak, bai barnekoak. Denok sistema berberean sartuta gaude. Ondo azaltzen zuen David Foster Wallace idazleak turismoaren ajeak 'A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again' liburuan. Ironia erabili zuen itsasoan zehar baten bitartez gizarte amerikarra deskribatzeko. Analisia —luxuzko itsasontzi batean idatzita— ez zen mesedegarria izan. A supposedly fun thing. Zerbait dibertigarria teorian. Hori da turismoa. Gero, bueltan, Dutty Free-n neke aurpegia izaten badugu ere. Ongi begiratura, tipo nabarmen horrek gerra galdu zutenen aurpegia dauka, irabazi zutenena baino. Gainera, inork ez du inoiz gerra bat irabaziko aurten ikusi dugun 'crazy' estanpatuak eramanez. Laburbilduz, neke aurpegia dugu oporretan ere, kapitalismoak oporrik ez baitu ematen inoiz ere. Tratuak tranpa zekarren.