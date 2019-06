Tami Neilson eta Danny & The Champions of the World taldeen kontzertuak, gaur eta bihar, doan Doako kontzertuak izango dira Andra Mari Zuriaren Plazan. Azkena Rock Festival jaialdia gaur eta bihar izango da eta doako kontzertuak Andra Mari Zuriaren Plazan izango dira, 13:30ean PAUL PICADO Viernes, 21 junio 2019, 11:01

Aurtengo Azkena Rock Festivala izango dugu gaur eta bihar, Gasteizen. Bost agertoki izango dira Mendizabalen, eta bakoitzean talde desberdinak ariko dira. Ateak 17:00etan irekiko dituzte egunero, eta handik gutxira kontzertuak hasiko dira.

Gonbidatutako artisten artean hauek nabarmentzen dira: Wilko, rock amerikarraren ikonoa; Strat Cats, rockabillyaren arloko talde mitikoa; The B-52s, agurtzeko bira egiten ari direnak; The Cult, bere disko arrakastatsuenaren 30. urteurrena ospatzen ari direnak; Tesla, duela hamar urtetik Espainiara etortzen ez zena, eta beste hainbat. Talde hauek eta beste batzuk ikusi nahi izanez gero, sarrerak hemen eros daitezke.

Baina jaialdiaren barruan, ohi bezala, doako kontzertuak ere izango dira. Kontzertu horiek Andra Maria Zuriaren Plazan izango dira, 13:30ean, eta aurten, Tami Neilson eta Danny & The Champions of the World taldeak izango ditugu oholtza gainean. Lehenengoa, gaur, eta bigarrena, bihar.

Tami Neilson Kanadan jaio zen country & soul abeslari eta konpositorea da, eta besteak beste APRA Silver Scroll Awards saria (2014. urtean) eta herrialdeko abesti eta bildumarik onenaren sariak irabazi zituen New Zealand Country Music Awards sarietan 2009, 2010, 2012 eta 2015. urteetan. Txikitan The Neilson taldean aritu zen bere gurasoekin eta bi nebekin Ipar Amerika osoan.

Bestalde, Danny & The Champions of the World taldea Londresen sortu zen 2007. urtean. Heartland rock eta soul estiloak bateratzen ditu. Taldeak sei lan kaleratu ditu eta guztietan erro iparramerikarreko rock zaharrari benetako omenaldia egin diote. Horrela country, folk, bluegrass, gospel eta rhythm and blues erritmoak hautematen dira.