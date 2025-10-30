El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kevin Durant, NBAn diru gehien irabazi duen jokalaria

Hogeita hamar miliori uko egin dien arren, Rockets taldeko izarrak 598,2 milioi dolar pilatuko ditu guztira bere ibilbide profesionalean

Sergio Eguía

Sergio Eguía

Osteguna, 30 urria 2025, 10:10

Comenta

Kevin Durantek, NBAko izar handienetako batek, beste bi denboraldirako berritu du kontratua Houston Rockets taldearekin, eta, horrela, NBAko historiako jokalaririk aberatsena bihurtu da. ESPN kateak igande honetan jakinarazi duenez, jokalariak bi urte eta 90 milioi dolarreko luzapena sinatu du, nahiz eta 120 milioi dolarreko kontratu handiago baterako eskubidea izan. Iturri horien arabera, Duranten erabakiak taldearen malgutasuna eta lehiakortasuna mantentzea du helburu.

Hitzarmen berri horri esker, Durantek 598,2 milioi dolar pilatuko ditu bere ibilbide profesionalean, eta LeBron Jamesen aurretik kokatuko da, orain arteko marka 583,9 milioi dolarrekoa baitzen.

Durant ekainean iritsi zen Houstonera, Phoenix Suns taldetik. 37 urte dituela, jokalaria 2007an sartu zen lehen aldiz NBAn, eta ordutik aurrera bere belaunaldiko jokalaririk garrantzitsuenetako bat bihurtu da.

Bere ibilbidean, bi NBA titulu irabazi ditu Golden State Warriorsekin (2017 eta 2018), eta AEBetako selekzioarekin lau urrezko domina olinpiko ere baditu. Seattle SuperSonics taldean hasi zen (2007ko draft-ean hautatua), Oklahoma City Thunder bihurtu zena ondoren (2008–2016). Handik Golden State Warriors (2016 – 2019), Brooklyn Nets (2019 – 2023) eta Phoenix Suns (2023 – 2025) taldeetan jokatzera joan zen.

2014ko denboraldian, OKCko jokalaria zela, urteko MVP izendatu zuten. Orain, berriz, Houstonen hasi du abentura berria, aurreko astean Thunder-en aurka galdutako partidarekin hasita (125-124).

Egia da aurreko denboraldian, Rockets-ek lehen kanporaketan galdu zutela, Stephen Curryren Warriorsen aurka (4-3), baina orain taldeak urrats bat gehiago egin nahi duela Duranten gidaritzapean. Houstonen zaleek, beraz, esperantza berritu dute: izar handi baten etorrerak klubaren historia garaipen berrietara eraman baitezake.

