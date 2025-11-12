Doncicen mendekua: Nico Harrison kaleratu dute
Dallas Mavericks taldeak bere zuzendari nagusia kargutik kendu du
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 11:53
Dallas Mavericks taldeak bere zuzendari nagusia, Nico Harrison, kargutik kendu du astearte honetan, lau urteko ibilbideari amaiera emanez. Denbora tarte hori erabaki ausartez markatua egon da, baina azken hilabeteetan goi-kargudun honek kritika gogorrak jaso ditu, batez ere Luka Doncic Los Angeles Lakersera saldu izanagatik.
Taldearen denboraldi hasiera negargarriak bultzatu du erabakia. Hiru neurketa besterik ez dituzte irabazi ligako lehenengo hamaika partidetan. Duela bi urte NBAko Finaletan egon ziren eta kontuan hartu behar da ilusioa piztu berri izan dutela udan Cooper Flagg draftean hautatu ondoren.
Baina Harrisonen aroa otsailan egindako truke handi batek markatu zuen: Doncic Los Angeles Lakersera joan zen, eta trukean Mavericksek Anthony Davis eta hautagai eskubide batzuk jaso zituen. Barnean «oreka bilatzeko urrats estrategiko» gisa aurkeztu zen mugimendu hura, baina kanpotik kritikak etengabeak izan dira.
Gaur egun, Doncic ligako jokalarietatik puntu gehien egiten ari dena da —37,1 puntu partida bakoitzeko—, eta Davisi lesioek jarraikortasuna eragotzi diote. Flagg gazteak (18 urte) erakutsi dituen distira uneak gorabehera, Mavericksek azken sei partidatik bost galdu ditu, eta zaleen haserrea gero eta handiagoa da. «Fire Nico!» oihuak entzun dira American Airlines Centerren azken partidetan.
Patrick Dumont Mavericksen jabearen erabaki azkarra, azaroaren erdira iritsi baino lehen, tentsio gero eta handiagoaren isla da. Klubaren barruan norabidea berriz finkatzeko beharra dagoela uste dute.
52 urteko Harrison 2021ean kontratatu zuten, eta 2024ko ekainean kontratu horren luzapena sinatu zuen, Mavericks NBA Finaletara iritsi ondoren. Ordutik, Doncicen trukea defendatu zuen: «Ez gara erabakiaz damutzen. Nire lana Mavericksen oraina eta etorkizuna zaintzea da, eta batzuetan horrek ez du guztien onespena jasotzen».
Klubak baieztatu du Michael Finley eta Matt Riccardi izango direla behin-behineko zuzendari nagusiak, eta bitartean «bilaketa sakona» hasiko dela ordezko iraunkor bat aurkitzeko.
Dallasen zaleak, berriz, zain daude jakiteko ea nor izango den proiektuaren gidari berria eta nola lortuko duen berriro konfiantza eta ilusioa pizten, Luka Doncicen itzala oraindik ere luzea baita Texasko hiriburuko kantxetan. To Be Continued...