Ramoñas, Ramonesen tributu-taldearen kontzertua, igandean, Gasteizen Ramoñas tributu taldea, kontzertu batean. Gurasoek eta seme-alabek elkarrekin gozatu ahalko dute 'Rocka familian' ekimenaren barruan eskainiko duen kontzertuaz PAUL PICADO Jueves, 17 octubre 2019, 22:13

Gurasoek eta seme-alabek ekintza berezi batean elkarrekin egoteko aukera izango dute asteburuan, izan ere, Ramoñas, Ramones-en tributu-taldearen kontzertua izango da igandean, Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Kontzertuaren hasiera ordua gazteen ordutegira egokituko da, eta 12:30ean hasiko da, baina aretoko ateak 12:00etatik egongo dira irekita. Kontzertuaren bolumena etxeko txikienen belarrietara ere egongo da egokituta.

Sarrerak erosteko zenbait aukera daude: alde batetik, sarrera arrunta, eta bestetik, pack gisa. Sarrera arruntak 10,99 euro balio du 14 urte arteko haurrentzat, eta 13,19 helduentzat. Bestalde, bi pack izango dira: A packa, 2 helduentzako eta ume batentzako sarrera, 30,77 eurotan; eta B packa, 2 helduentzako eta 2 umeentzako sarrera, 37,37 eurotan. Sarrerak hemen eros daitezke.

Esan beharrik ez dago Ramones taldeak arrakasta handia izan zuela mundu osoan 70eko eta 80ko hamarkadetan batez ere. Taldea 1974. urtean sortu zen New Yorken eta 1996. urtean desegin. Diotenez, punkaren aitzindariak izan ziren, eta garai hartako beste talde ezagun batzuekin batera aritu ziren, hala nola Blondie, Johnny Thunders and the Heartbreakers eta Richard Hell & The Voidoids. Esan daiteke rockaren historiako talderik garrantzitsuenetako bat izan zela.

Guztira 14 disko kaleratu zituzten, eta zenbait bilduma eta zuzeneko diskoak ere bai. Horrenbestez, guztira, 21 lan eta 212 kanta atera zituzten. 2011. urtean Grammy sari bat jaso zuten beren jarduerarekin, eta Ramones taldeko azken musikaria, Tommy Ramone ezaguna, 2014. urtean hil zen, minbizi batek jota.