The Picturebooks eta The Scaners taldeen kontzertua, gaur, Hell Doradon The Picturebooks taldeko kideak. Kontzertua 23:00etan hasiko da baina ateak 22:00etatik aurrera egongo dira zabalik PAUL PICADO Viernes, 5 abril 2019, 23:06

The Picturebooks eta The Scaners taldeen kontzertua izango da gaur larunbatean Hell Doradon. Kontzertua 23:00etan hasiko da, baina aretoko ateak 22:00etatik aurrera egongo dira zabalik. Sarrerak Interneten (16,50 euro, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan (18 euro) eros daitezke. Bazkideentzako prezioa 13 euro izango da.

The Picturebooks taldea Alemanian sortu zen 2009. urtean, eta rock-blues taldea dela esan daiteke. Kideak skatepark batean ezagutu ziren, eta antzeko musika gustukoa zutenez (The Smiths, The Cure edo Minor Threat), talde bat osatzea erabaki zuten. Sortu ziren urte berean kaleratu zuten lehen lana, 'List of People to Kill'. Hurrengo urtean 'Artificial Tears' diskoa atera zuten, eta 2014. urtean kaleratutako 'Imaginary Horse' lanarekin lortu zuten euren ibilbideko arrakastarik handiena.

Geroago beste bi lan kaleratu dituzte. Alde batetik, 'Home Is a Heartache', 2017. urtean, eta bestetik, 'The Hands of Time', urte honetan bertan aurkeztu dutena. Beraz, larunbateko kontzertuan azken lan honen abestiak batik bat entzun ahal izango ditugu.

Bestalde, The Scaners, Lyonen (Frantzia) sortutako garage punk taldea da, baina diotenez, 2077. urteko punka egiten dute. 2016. urtean sortu ze taldea baina berehala lortu zuten arrakasta. Bi urte beranduago, 2018an, lehen lana kaleratu zuten, 'The Scaners' izenekoa, eta horri esker Europa osotik ibili ziren kontzertuak ematen eta jaialdietan parte hartzen. Urte horretako diskorik onenen zenbait zerrendatan ere sartu ziren. Orain, bigarren lana prestatzen ari dira, eta aldaketa batzuk egin dituzte, soinu desberdinarekin. Abeslariak dioenez, «estilo bera erabiltzen» dute baina «zehaztasun handiagoarekin».