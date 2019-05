Peter Mayhew aktore ingelesa zendu da, 'Star Wars' sagako Chewbacca Antzezle ingelesaren altuerak eta ezaugarri fisiko nabarmenak, Chewbacca interpretatzeko oso aproposak ziren UNAI SARRIUGARTE Viernes, 3 mayo 2019, 22:11

Peter Mayhew aktore estatubatuarra zendu da, 'Star Wars' sagaren hainbat filmetan Chewbaccaren lana egin zuen zuen antzezlea. Mayhewk altuera eta ezaugarri fisiko nabarmenak zituen, izan ere, britainiar aktoreak 2, 20 metro neurtzen zuen.

Antzezle ingeles-estatubatuarrak 1976. urtean egin zuen debuta zazpigarren artean. Garai hartan Mayhew Londreseko Kings College Ospitalean zebilen laguntzaile lanetan. Charles Schneer zine ekoizleak 'Sinbad and the Eye of the Tiger' luzemetraierako kontratatu zuen arte. Ray Harrihausen estatubatuar zinemagileak zuzendutako filmak efektu berezi ikaragarriak aurkezten zituen.

Urte bat beranduago George Lucas zinemagile estatubatuarrak 'Star Wars' sagaren Chewbacca pizti iletsuaren papera antzezteko proposamena egin zion. Izan ere, Maythew-ren garaiera altua, 2,21 metro, Chewbaccaren papererako oso erakargarria zen.

Chewbaccaren papera bost filmetan interpretatu zuen aktore ingelesak: 'Episode IV - A New Hope' (1978), 'Episode V - The Empire Strikes Back' (1980), 'Episode VI - Return of the Jedi' (1983), 'Episode III - Revenge of the Sith' (2005) eta 'Episode VII - The Force Awakens' (2015). 2017. urtean filmatutako sagaren azken pelikulan 'Episode VIII - The Last Jedi', berriz, Chewbaccaren aholkulariaren papera antzeztu zuen.

Era berean, Mayhewk bost telesailetan interpretatu du Chewbaccaren papera: 'Donny & Marie' (1977), 'Star Wars Holiday Special' (1978), 'The Muppet Show' (1980), 'The Clone Wars' eta 'Glee' (2011).

Aipatu dugunez, 2017. urtean filmatutako 'Episode VIII - The Last Jedi' pelikulan britainiar aktoreak Chewbaccaren aholkulariaren papera bete zuen. Izan ere, Peter Mayhwek osasun arazoak zituela helarazita uko egin zion berriro ere Chewbaccaren protagonista izateari.

Filmean bere ordez Joonas Suotamo kirolari eta aktore finlandiarrak antzeztu zuen Chewbaccaren papera. Suotamo Chewbacca pertsonaiaren doblea izateagatik ezaguna da. Izan ere, Chewbaccaren doblea izan da Star Warsen hiru filmetan: 'Episode VII- The Force Awakens' (2015), 'Episode VIII -The Last Jedi' (2017) eta 'A Star Wars Story' (2018). Aurten, berriz, 'Episode IX - The Rise of Skywalke' filmean dihardu piztia iletsuaren doble lanetan.