Nuno Santos, biolina eta surfa uztartzen dituen musikaria Martes, 17 julio 2018

Txantxetan esaten da askotan gizonak ez garela gai bi gauza aldi berean egiteko. Dena den, bromak alde batera utzita, ekintza harrigarriak aurrera eramaten dituzten pertsonak ikusten ditugu askotan, eta horren adibide argia da Nuno Santos biolinistaren kasua.

Portugaleko musikariak duela hamar bat urte jarri zuen martxan 'Biolina toki ezohikoetan' ('A Violin In The Most Unlikely Places') ekimena. Horren bitartez, bere ametsak bete ditu sumendi aktibo batean, Amazoniako basoan, itsasoan urperatuta... Izan ere, horietan trebatu da musika-tresna hori jotzen, eta, beraz, musika klasikoa erabat hedatzen ere bai.

Hori nahikoa ez balitz, harrigarria da bere jaioterrian, Nazareten, Portugalen, duela urte pare bat martxan jarri zuen ekimena. Biolina jotzeaz aparte, umetatik du olatuekiko grina eta 'Biolina toki ezohikoetan' ekimenaren xedea kontutan izanda, ez du batere harritzen bi pasioak uztartu dituela jakiteak. Horretarako, tabla gainean jarri eta sei metrotako olatuak surfeatzea erabaki zuen bere biolina jotzen duen bitartean. Askotan egin du eta proiektu harrigarria da, zalantzarik gabe:

Santosek 'Magicseaweed' webgunean adierazi duenaren arabera, «primeran pasatzen dut ekimen honi esker, eta, gainera, hobeto ezagutzen dut nire burua. Egia esanda, erronka izugarria izaten da niretzako biolina jotzeko asmoarekin tabla gainean jartzen naizen bakoitzean eta harro sentitzen naiz lortu dudala ikusten dudanean».

Bere hurrengo proiektua Portugaleko himno nazionala olatuak kabalgatzen dituen bitartean jotzea izango da. Ea merezitako arrakasta lortzen duen. Zorte on!