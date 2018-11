Nazioartean entzungo da euskara Unibertsitate zein euskal etxeetan sustatuko dute Euskaraldia, munduan zehar euskara ikasten dutenen artean erabilera indartu eta ikasgeletatik kanpora eramateko hizkuntza, tokian tokiko egoerara egokituz AMALIA IBARGUTXI Martes, 20 noviembre 2018, 23:30

Euskaraldia ez da Euskal Herriko mugen barruan bakarrik egingo. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra, 'Belarriprest'-ek jendea animatuko dute beraiekin euskaraz egitera Euskal Herri osoan zehar, eta 'Ahobizi'-ek, aldiz, lehen hitza euskaraz egingo dute. Etxepare Euskal Institutuak nazioartera eramango du ekimena, eta unibertsitate zein euskal etxeetan sustatuko dute Euskaraldia, munduan zehar euskara ikasten dutenen erabilera indartu eta ikasgeletatik harago eramateko hizkuntza, tokian tokiko egoerara egokituz betiere.

Horrela, Institutuak munduan zehar euskara ikasten ari diren 1.500dik gora ikasleen artean zabalduko du ariketa kolektiboa. Berlinen (Alemania), esaterako, euskarazko oinarrizko ikastaroa antolatu dute Freie Unibertsitatean eta 'Euskara eta generoaren arteko bidegurutzea' hitzaldia egingo du Amaia Orbe Etxepareko irakurleak.

Euskararen Nazioarteko Egunaren bezperan, bestalde, hizkuntza komunitate ezberdinen arteko topagunea egingo dute, euskaran eta kurdueran arreta berezia jarrita. Hiztun horiek Berlinen bizi dituzten errealitateak, erronkak eta ametsak partekatzeko mahai-ingurua antolatu dute. Frankfurteko Unibertsitatean (Alemania), Mikel Peruarena idazlearen 'Su zelaiak' eleberriaren irakurketa saioa egingo dute, euskaraz eta alemanez, eta Lehen Mundu Gerrako presoen euskal kanten grabazioak entzungo dituzte. Alemanian ere bai, Leipzigeko Unibertsitatean, Ingo Niebel adituak 1928an estreinatu zen 'Die Baskische Venus' operaren inguruko hitzaldia egingo du, eta mintzodromoa ere burutuko dute.

Txekiar Errepublikan ere zenbait ekintza antolatu dituzte Euskal Herriaren eta euskararen berri emateko. Hala, 'Handia' pelikula ikusi ahal izango da Brno hiriko Masaryk Unibertsitateko zine aretoan; Ugartetar anaia txalapartariek hitzaldi-erakustaldia egingo dute; euskal poesia garaikideari buruzko hitzaldi eta errezitaldia ere antolatu dute, eta Hedoi Etxarte idazleak hitzaldia egingo du euskal literaturaren inguruan. Gainera, mintzodromoa egingo dute unibertsitateko euskara ikasle eta ikasle ohiekin.

Poznaneko Unibertsitatean (Polonia), besteak beste, euskara eta hizkuntza gutxituen sustapenari buruzko bideokonferentzia egingo dute Ibon Manterola UPV/EHUko irakaslearekin. Frantzian ere, Pauera iritsiko dira ekimenak; UPPA unibertsitatean ere mintzodromoa egingo dute. Edinburgoko Unibertsitatean (Eskozia), Alejandro Pulido historialariak 'Basque history, music and language in the XXth century' (Euskal historia, musika eta hizkuntza XX. mendean) hitzaldia egingo du.

Italian, Estatu Batuetan, Argentinan, Mexikon, Kuban, eta Katalunian ere egingo dute Euskaraldia. Bartzelonan, abenduaren 13an, Universitat de Barcelona eta Universitat Autònoma de Barcelona unibertsitateetan, Euskaraldia-Euskal Zinema Saioa antolatu dute. Kimuak-eko zazpi film labur proiektatuko dituzte.