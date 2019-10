Myth and Roid musika talde japoniarra eta Folagor youtuberra, Mangamoreko protagonistak Amorebieta Etxano manga herria bihurtuko da datorren astean. Amorebieta-Etxanon ospatzen den anime jaialdia datorren asteko 11tik 13ra bitartean izango da herri osoan zehar NAHIKARI CAYADO Sábado, 5 octubre 2019, 20:29

Manga eta Japoniako kultura gustuko duten guztiek galdu ezinezko hitzordua daukate datorren asteburuan Amorebieta Etxanon. 11tik 13ra bitartean ospatuko den hamahirugarren edizio honek Cosplay, bideo-joko, tailer eta musika emanaldiez gain, aurten animeko hainbat soinu banden egileak diren Myth and Roid talde japoniarra eta Pokemon munduan espezializatutako Folagor youtuberra izango ditu protagonista nagusiak.

Myth and Roid mundu mailan oso ezaguna den rock japoniar estiloa lantzen duen musika taldea da. Anime pelikula eta telesail askoren soinu banden egilea da, esaterako Overlord, Saga of Tanya the Evil edota Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu telesailetakoa. Datorren larunbatean, hilaren 12an, arituko dira Amorebieta IV frontoian, iluntzeko 20.00etatik aurrera. Toki berean ere, Japonia tradizionalagoaz gozatzeko aukera izango da Taiko Enishik eskainiko dituen tailer, kontzertu eta arte martzialen erakusketarekin.

Larunbatean, baina eguerdiko 13.00etan, 'Fan meeting' edo hitzaldia eskainiko du estatu osoan hain ezaguna den Folagor youtuberrak. Folagorrek, - bere kanalean 'Folagor03' bezala ezaguna- 4.000.000 jarraitzaile baino gehiago ditu eta Pokemon izakiei buruzko bideoak egin ohi ditu.

Hiru egunetarako egitarau zabala antolatu dute udaletik eta cosplay lehiaketak, karaokea, ekialdeko kirolen erakustaldia, umeentzako jolasak, edo Pokemon eta Clash Royal bezalakako jolasen txapelketak egitea ere badago aurreikusia. Japoniako janaria dastatzeko aukera ere izango dute bertaratzen direnek, Amorebietako Zelaieta parkean jarriko duten gune gastronomikoan.

Ekintza batzuk aipatzekotan, ostiral eta larunbat arratsaldean Garuna Effect ikuskizun zientifikoa ikusi ahal izango da. Emanaldi hauetan, modu didaktiko batean eta umore askorekin, animean agertzen diren asmakizun eta botereei buruz hitz egingo dute. Esaterako, superheroien pelikuletan ikusten diren efektuak posibleak ote diren edo ez egiaztatuko dira.

Umore horiko gune bat ere egongo da Herriko plazan, Japoniako programa mitikoan egin ohi diren proben antzekoak izango dituelarik. Publikoak zein parte-hartzaileek ederto pasatzeko aukera izango dute ziur. Erosketak maite dituztenentzat, merkataritza postuak egongo dira eta 'Artist alley' bat ere izango da bertan sortzaileen produktuak zuzenean erosteko. Hiru egunetarako programatutako egitarau osoa www.mangamore.eus web orrian dago ikusgai.