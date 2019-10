Artelanak ikusi eta dantzatu, Guggenheimen 'Juan Solo', 'Ata' eta Roman Flügel Dj-ek ikuskizun izugarria eskaini zuten ostiralean, Gehryren museoko atrioan. Art After Dark ikuskizuna ikustera gerturatu ginenek, gainera, Thomas Struth, Richard Serra, Jesús Rafael Soto eta museoko erakusketa iraunkorrez gozatzeko aukera izan genuen hilero ospatzen den erritmoz betetako ekimenean 'Juan Solo' Dj bilbotarrak Art After Darken debutatu zuen ostiralean. Bideoan, ikuskizunaren inguruko laburpena. / Argazkia: IÑAKI ABASOLO | Bideoa: BEZINO JAN ECHEVARRÍA Martes, 22 octubre 2019, 18:01

Dantza egiten dugun bitartean artista onenen erakusketez gozatzea ez da ohiko kontua. Guggenheimek aukera hori eskaini zigun berriro ere ostiralean, eta, azken 11 urteetan hilabetero gertatzen den bezala, bertara hurbildu ginenok bertoko zein nazioarteko DJek eskainitako musikarekin etengabe dantzatu genuen gaueko hamarretatik ordu batak arte.

Hasteko, Juan Etxebarriak saio ikaragarria eskaini zuen museoko atrioan. Biok debutatu genuen egun horretan Art After Darken, eta idazten duenak lumari etengabe ekin zion bitartean, 'Juan Solo' ezizenarekin ezaguna den bertoko Dj-a (Fever, La Carolina, Distrito 9, Conjunto Vacío, Sonora...) giroa berotzeaz arduratu zen, Antuani artisten mailako downtempo estiloaz baliatuz. Minutu gutxi batzuk behar izan zituen bilbotarrak jende guztia bere zerbitzura jartzeko, eta, hori lortuta, klimaxa lortzeko Deep house-eko soinuei ekin zion (Jelly For The Babies-Rocking A Basement). Subidoia, goazen!!

Esan bezala, Gehry-ren museoko atrioaren handitasunak eta ekitaldirako prestatutako argiztapenak, musikarekin tartekatuta, azkar liluratu gintuen. Gainera, Art After Darken edariak eskatzeko bi barra daude, eta adin desberdinetako herritarren dantzak ikusita, zaila da norbere buruari ez galdetzea 3 ordutan desagertuko den obra inprobisatu baten aurrean ez ote zauden. Hilabetero ernaltzen den mugimenduz betetako artelan baten aurrean, alegia.

Paranoiak alde batera utzita, Art After Dark Guggenheimaren erakusketa desberdinez gozatzeko aukera aproposa ere bada. Nik lagun batzuekin egin nuen esplorazio hori, 'Juan Solo'-k techno estiloan eskainitako azken subidoiaren ostean. Richard Serraren erakusketan sartu ginenean, beraz, 'ATA' Frakfurreko Dj ospetsuaren lehenengo nahasketak entzuten ziren Guggenheimen. Bere musikaz gozatu genuen, Thomas Struth-en argazkiez edota 'Soto. Laugarren dimentsioa'-ren artelanak aztertzen genituen bitartean. Edariak ezin dira sartu, noski, ezta argazkiak atera ere. Baina bai aprobetxatu zutela askok Rothko edota Chillidaren obren aurrean dantzatzeko... Esperientzia paregabea, benetan.

Vídeo. Irailean ospatutako Art After Darka laburbiltzen duen Bezinoren bideoa. Argazkian, ATA Dj-a ostiraleko saioan. / Argazkia: IÑAKI ABASOLO | Bideoa: BEZINO

Ikuskizunari amaiera emateko, berriz, Roman Flügel izan genuen. Housearen eta teknoaren tradizioan kokatzen den Dj alemaniarra saio ikaragarria eskaini zuen ostiralean Guggenheimen. Ordurako, jende guztia animatuta zegoen jada, eta batzuk festarekin Fever-en jarraituko zutela ohiukatzen zuten bitartean (Art After Dark-a Fever klubaren laguntzarekin antolatzen du Guggenheimek), beste askok Antzokiko Stereorocks-era hurbildu ziren. Tartean, beste pertsona askok jaiarekin jarraitu zuten Bilboko pub eta taberna desberdinetan. Eztabaida ezina dena, hala ere, da askok errepikatuko dugula azaroaren 15ean Dominik Eulberg, Ron Flatter eta Beware of Wolf disc-jockey-ek eskainiko duten emanaldian. Merezi du.