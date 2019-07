'Lo que mueve el mundo' Kirmen Uribe euskal idazlearen nobela nederlanderara itzuli dute Kirmen Uribe idazlea. Robert Mussche idazle flandiarra da eleberriaren protagonista UNAI SARRIUGARTE Viernes, 26 julio 2019, 09:19

«Lo que mueve el mundo» Kirmen Uribe euskal idazlearen bigarren nobela nederlanderara itzuliko dute. Robert Mussche idazle flandiarra da Uribek eleberrirako erabili duen protagonista. Gizon engainatua izan zen Mussche, Flandriako alderdi sozialistako kidea, Kataluniatik gerra kronikak idazten zituena. Musschek 1936ko gerrako haur bat, Karmentxu Cundin bilbotarra, hartu zuen etxean.

Bigarren Mundu Gerran nazien aurkako erresistentziako kidea izan zen Mussche. Uribek obra hau idazteko Musscheren bizitza ikertu egin zuen, kronika dokumentatua eta fikzio zertzeladak uztartuz. Bertan idazle ondarrutarrak laguntasuna, maitasuna, gurasotasuna eta konpromisoa bezalako gaiak jorratu ditu.

Nederlanderako edizioaren aurkezpen ekitaldia Ganteko Minard agertokian (Belgika) izan zeb eta bertan Kirmen Uribe eleberriaren idazleak, Musscheren alaba den Carmen Musschek eta Wim Mertens pianistak hartu zuten esku. Jendetza ikaragarria bildu zen bertan Ondarroako nobelagilearen liburuaren nondik-norakoak ezagutzeko helburuarekin. Ekitaldiaren ondoren, Uribek bertara gerturatu ziren bisitarien liburuen sinatzeari ekin zion.

Eleberri hau hainbat hizkuntzatara itzuli izan da. Lehendabiziko edizioa Susa argitaletxeak plazaratu zuen euskaraz 2012ko azaroan. 2013. urtean, berriz, Seix Barral eta Circulo de Lectores ekoiztetxeek erdaraz plazaratu zuten. Ondoren katalanez (Edicions 62) eta galegoz (Xerais) argitaletxeek kaleratu zuten. Nazioartean japonierara eta txinerara itzuli izan da. Azken egunotan, nederlanderazko betsioa plazaratu berri dute.

Kirmen Uribe arrantzale familia batean jaiotako ondarrutar idazlea da. Euskal Filologia ikasketak egin zituen Gasteizen eta Literatura Konparatuko graduondoko ikasketak Trenton (Italia). Bere ibilbidean hainbat genero literario jorratu izan ditu: eleberrigintza, olerkigintza edota haur eta gazte literatura.

Bestalde, Uribek hainbat sari jaso izan ditu azken urteotan. Bilbao-New York-Bilbao nobelarengatik bi garaikur ezberdin irabazi izan ditu. 2008an Kritika Garaikurra irabazi zuen euskarazko nobela honengatik. Era berean, idazlanarengatik 2009ko urrian Espainiako Literatur Saria eman zioten.

Halaber, Kirmen Uribek nazioarteko hainbat literatura jaialditan esku hartu izan du. Hala nola, New Yorkeko «World Voices» jaialdian, Berlineko nazioarteko poesia jaialdian, Taipeiko (Taiwan) nazioarteko poesia jaialdian, Manchesterreko literatura jaialdian, Bodeleko ¡Mira! festibalean, Vilenicako (Eslovenia) nazioarteko jaialdian (bi aldiz) eta La Habanako (Kuba) nazioarteko poesia festibalean.

Gainera, munduko hainbat unibertsitatetan eman izan ditu hitzaldiak: Stanford unibertsitatean (Kalifornia), NYU New Yorkeko unibertsitatean, CUNY New Yorkeko hiriko unibertsitatean, Los Angeleseko California Institute of The Arts zentruan, San Diegoko University of California unibertsitatean, Taipeiko Fu-Jen unibertsitate katolikoan edota Varsoviako unibertsitatean esaterako.