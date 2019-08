The Movement eta Buster Shuffle taldeen boloa izango dugu Jimmy Jazzen opor ostean Kontzertua irailaren 6an izango da, 21:00ak aldera PAUL PICADO Jueves, 22 agosto 2019, 20:57

The Movement eta Buster Shuffle taldeen boloa izango dugu Gasteizko Jimmy Jazz aretoan irailaren 6an. Aretoko ateak 20:30ean irekiko dituzte eta kontzertua 21:00ak aldera hastea aurreikusita dago. Kontzerturako sarrerak hemen eros daitezke. Online erosiz gero, 16,5 euro balio du sarrerak; leihatilan, berriz, 18 euro.

The Movement Danimarkako taldea da, eta mod-rock delako estiloa erabiltzen dute, zenbait talderen eraginez, hala nola The Jam, The Who eta The Clash. Kontzertu guztietan dotore jantzita aritzen dira, eta hori da hain zuzen taldearen bereizgarrietako bat.

Taldearen izenari dagokionez, diotenez, alde batetik, jendea bere musikarekin eta energiarekin mugiaraztea nahi dute, eta bestetik, langile-klasearekin eta faxismoaren aurkakotasunarekin oso lotuta dago. Horrela, bere helburu nagusia belaunaldi berriek faxismoari eustea eta haren aurka borrokatzea da.

Bestalde, Buster Shuffle taldea Londreskoa da, eta 2 Tone talde gisa hartzen dute. Hainbat musika-estilo bateratzen dituzte, besteak beste cockney Ska, pop reta rock and rolla. Horrela, kantetan Specials, Madness, Blur, Supergrass edo Chuck Berry talde ezagunen eragina hautematen da. Kontzertuetan dibertsioa eta showa nagusi dira.

Hasi zirenetik hainbat urte igarota, Europako jaialdirik garrantzitsuenetakoetan parte hartu dute, eta talde ospetsuen talde gonbidatu gisa ere aritu dira, hala nola Blockheads, Dropkick Murphys, Madness edo Lee «Scratch» Perry.