Mintzapraktika ariketa ezberdinak, Azokako Mintzodromoan
Taupa Mugimenduak ekimen ezberdinak antolatuko ditu, abenduaren 5etik 7rako asteburuan
Asteartea, 18 azaroa 2025, 09:12
Taupa Mugimenduak Mintzodromoa antolatuko du 60. Durangoko Azokaren asteburuan, abenduaren 5etik 7ra. Bertan, antolatzaileek mintzapraktika ariketa ezberdinak proposatuko dituzte, euskararen erabilera erdigunean jarri eta Mintzapraktika egitasmoa ezagutarazteko.
Mintzapraktika taldeak martxan daude urritik Euskal Herriko txoko ezberdinetan. «Bakoitza bere taldeko partaide da eta bere herriko mintzapraktika egitasmoko kide, baina askotan, zaila da Euskal Herri mailan dagoen komunitate zabal hori irudikatzea», adierazi dute.
Hala ere, Taupatik nabarmendu dutenez, horrelako egitasmoek 8.000 bat lagun mugitzen dituzte urtero, mahai baten bueltan edo mendian edo eskalada egiten. «Kontua euskaraz aritzeko gune eta uneak eskaintzea da, bakoitzak dituen helburuak betetzeko aukerak sortzea», esan dute.
Bada, aurten, mintzapraktika egitasmoa Durangora eraman nahi izan du Taupak, Zirhika taldearekin elkarlanean eta AEK, IKA, Jalgi Hadi Mundura eta Mintzaneten laguntzarekin. Horrela, ostiralean, abenduaren 5ean, ikasle goizaren baitan, mintzodromo ibiltaria eskainiko zaie bertaratzen diren gazteei. Musikaz lagunduta Durangoko txoko batetik bestera mugituko dira, geldialdi bakoitzean taldekatu eta proposatutako gaien inguruko hizketaldiak sortuz.
Hitanoa hobeto ezagutu
Larunbatean, abenduaren 6an, bestalde, Zirhika taldearen eskutik, Hika Eguna ospatuko da. Bertako hikadromoan hitanoa hobeto ezagutu eta praktikatzeko aukera izango dute parte hartzaileek eta amaiera paregabea emango zaio egunari Andoni Egaña eta Amaia Agirrek eskainiko duten bertso saioarekin. Izen ematea zabalik dago hemen.
Azkenik, igandean, abenduaren 7an, Taupak antolatutako Euskal Herriko mintzalagunen topaketak beteko du egitaraua. «Aukera ezin hobea izango da Mintzapraktikan murgiltzeko eta ekintzaz betetako eguna izango da: lehiaketa, mintzodromoa edo Irudienean emanaldi bat ikusteko aukera, mokadutxoa eta noski, azokatik bueltatxoa egiteko tartea ere egongo da», azaldu dute.
Durangora bertaratzea errazteko autobusak ere antolatu dira, eta informazio guztia eta izena emateko aukera zabalik daude web orri honetan.