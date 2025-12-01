Morriseyren 'Cancelled Tour'
Astelehena, 1 abendua 2025, 08:09
Morrissey, The Smiths taldeko ikonoa eta poparen poeta melankolikoa, berriro agertzen dabil musika albisteetan. Pasa den astean hiru kontzertu iragarri zituen Espainian hurrengo martxorako: Valentzian, Zaragozan eta Sevilla. Iragarpen honek zaleen artean ilusioa eta aldi berean txantxak sortu ditu. Zergatik? Morrisseyren historial luze eta mingarriagatik kontzertuak bertan behera uzteko. Ia ziur naiz hauek ere ez direla gauzatuko, eta horrek galdetzen dut: nor ausartuko da sarrerak erostera?
Morrisseyren azken hilabeteak kaosa izan dira. 2025ean, dozenaka data bertan behera utzi ditu, eta aitzakiak anitzak eta barregarriak dira: muturreko nekea («extreme exhaustion») Hegoamerikako biran, sinusitis larria AEBetako kontzertuetan, «heriotza mehatxuak» Kanadan eta Estatu Batuetan, eta bandaren «bidai neketsua» Stokholmen. Ekainean, Madrilen Botánico jaialdian ere huts egin zuen, sinusitis jota berriro.
Ez dago argi zeintzuk diren benetako arrazoiak. Osasun arazoak ote dira? Mentalak? Fobia eszenikoa? Neke kronikoa? Edozein modutan, zergatik jarraitzen du kontzertuak iragartzen gero guztiak bertan behera uzten baditu? Misterio bat da.
Zaleek jada 'Cancelled Tour' honen kamiseta diseinuak sortu dituzte sare sozialetan, Morriseyren aurpegia jarriz eta kontzertu datak gorriz gurutzatutak. Guzti honek abeslariaren irudi exzentrikoa handitzen du: begano fanatikoa, animalista erradikala, politikoki polemikoa (orain ultraeskuineko posizioetan)… Eta orain musikaren 'kantzelatzaile' nagusia. Badirudi bira luzeak, liskar legalak diskografikekin eta osasuna ez direla bateragarriak.
Zaleok, pentsatu: sarrera erosi, hotela, bidaiak... eta gero, Instagramen azken orduko ohar bat: «Bertan behera, heriotz mehatxuagatik». Sarreren dirua itzultzen dute, baina ilusioa ez.