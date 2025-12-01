El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Morrissey, Rigan eskainitako kontzertu batean. Efe
Maldan behera

Morriseyren 'Cancelled Tour'

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Astelehena, 1 abendua 2025, 08:09

Comenta

Morrissey, The Smiths taldeko ikonoa eta poparen poeta melankolikoa, berriro agertzen dabil musika albisteetan. Pasa den astean hiru kontzertu iragarri zituen Espainian hurrengo martxorako: Valentzian, Zaragozan eta Sevilla. Iragarpen honek zaleen artean ilusioa eta aldi berean txantxak sortu ditu. Zergatik? Morrisseyren historial luze eta mingarriagatik kontzertuak bertan behera uzteko. Ia ziur naiz hauek ere ez direla gauzatuko, eta horrek galdetzen dut: nor ausartuko da sarrerak erostera?

Morrisseyren azken hilabeteak kaosa izan dira. 2025ean, dozenaka data bertan behera utzi ditu, eta aitzakiak anitzak eta barregarriak dira: muturreko nekea («extreme exhaustion») Hegoamerikako biran, sinusitis larria AEBetako kontzertuetan, «heriotza mehatxuak» Kanadan eta Estatu Batuetan, eta bandaren «bidai neketsua» Stokholmen. Ekainean, Madrilen Botánico jaialdian ere huts egin zuen, sinusitis jota berriro.

Ez dago argi zeintzuk diren benetako arrazoiak. Osasun arazoak ote dira? Mentalak? Fobia eszenikoa? Neke kronikoa? Edozein modutan, zergatik jarraitzen du kontzertuak iragartzen gero guztiak bertan behera uzten baditu? Misterio bat da.

Zaleek jada 'Cancelled Tour' honen kamiseta diseinuak sortu dituzte sare sozialetan, Morriseyren aurpegia jarriz eta kontzertu datak gorriz gurutzatutak. Guzti honek abeslariaren irudi exzentrikoa handitzen du: begano fanatikoa, animalista erradikala, politikoki polemikoa (orain ultraeskuineko posizioetan)… Eta orain musikaren 'kantzelatzaile' nagusia. Badirudi bira luzeak, liskar legalak diskografikekin eta osasuna ez direla bateragarriak.

Zaleok, pentsatu: sarrera erosi, hotela, bidaiak... eta gero, Instagramen azken orduko ohar bat: «Bertan behera, heriotz mehatxuagatik». Sarreren dirua itzultzen dute, baina ilusioa ez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  6. 6

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  7. 7

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  8. 8 De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias
  9. 9 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Morriseyren 'Cancelled Tour'

Morriseyren &#039;Cancelled Tour&#039;