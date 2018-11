Mendi zinemaren jaialdia hastear da Mendi zinemaren jaialdiaren aurreko edizioa da. / Bilbao Mendi Film Festival Abenduaren 7tik 16ra, 55 film ikusi ahal izango dira Bilbao Mendi Film Festivalen Sail Ofizialean aurten, beste bi Zabalandi atal berrian, eta Mendi Short film labur amateurren lehiaketako irabazlea izan dena ere bai AMALIA IBARGUTXI Martes, 27 noviembre 2018, 23:37

Bilbao Mendi Film Festivalen aurreko edizioko film onenak hainbat udalerrira eramaten ditu Mendi Tourrak. Guztira 14.000 ikusle batu dira aurten egindako 49 saioetan. Orain, abendu atarian, mendi-zinema jaialdi berria hastear da.Abenduaren 7tik 16ra egingo da aurten. Sail Ofizialeko 'The dawn wall'-ek abiaraziko du lehia, Tommy Caldwell eskalatzailea protagonista duela, Euskalduna Jauregian. Iñigo Aristegi artista donostiarrak sortu duen eguzkilore berritua izango da saridunen garaikurra. Hitzaldiak eta erakusketak ere prestatu dituzte jaialdiaren harira.

Euskal Autonomia Erkidegotik eta Nafarroatik harago zabaldu da mendi zinemagintzaren oihartzuna proiekzio horiekin: Errioxa, Kantabria, Asturias, Galizia, Gaztela eta Leon, Madrid, Andaluzia, Valentzia, Katalunia, Aragoi eta Kanaria Handian ikusi dituzte filmak.

Beraz, Mendi Film Festivalek Bilbora ekarriko ditu, urtero bezala, 11. edizioko partaideak. Euskal Museoan egin den ekitaldian, babesle nagusiek eta jaialdiko ordezkariek edizio berria aurkeztu dute.

'Aztarnak' lelopean, mendia, abentura, muturreko kirolak, natura eta etnografia bezalako gaiak jorratzen dituzten 55 film ikusi ahal izango dira Sail Ofizialean aurten, beste bi Zabalandi atal berrian eta Mendi Short film labur amateurren lehiaketako irabazlea izan dena.

Guztira 158 aurkeztu dira aurten bost kontinenteetako 32 herrialdetatik, «inoiz izan dugun kopururik eta bidalketa jatorririk handiena eta zabalena, eta galbahe lana gogorra bezain gozagarria izan da» antolatzaileentzat, adierazi dutenez. Euskalduna Jauregian, BBK Aretoan eta Golem zinema aretoetan izango dira ikusgai denak.

Esan bezala, 'The dawn wall' filmak zabalduko du Sail Ofiziala, abenduaren 7an, ostiralez, Euskalduna Jauregiko Auditorio Nagusian. Tommy Caldwell protagonista bertan izango da, eta baita Peter Mortimer zuzendaria ere, Sender Films estudio emankorraren izenean, eta Philipp Manderla Red Bull Media House ekoiztetxearen izenean.

Sail Ofizialeko filmak 17 herrialdetakoak dira, eta horietako lau, euskal jatorrikoak. 'Pastoreak', Eukeni Arriortuak (Bideografik, Durango) zuzendutakoa; 'Tor', Mikel eta Iñaki Urresti anaiena (Garakordada, Atxondo); 'Marierrauskin', Alex Areizaga eta Oier Plazaolak (Gattiken, Urretxu) zuzendu dutena; eta 'Bayandalai – Lord of the Taiga', Pablo Vidal eta Aner Etxebarriak zuzendutakoa (Old Port Films, Getxo) eta Lara Izagirrek (Gariza Films) ekoitzitakoa.

Gainerako filmak Espainia (12), AEB (11), Frantzia (7), Erresuma Batua (6), Kanada (3), Alemania, Australia, Austria, Polonia, Arabiar Emirerri Batuak, Belgika, Brasil, Hego Korea, Italia, Lituania, Suitza eta Txekiar Errepublikakoak dira. Saio guztietarako sarrerak salgai daude jadanik jaialdiko webgunean.