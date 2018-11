Mendi Tourreko filmak ikusteko azken aukera Hollywood-eko klaketa bat. Iazko Bilbao Mendi Film Festivaleko film onenak ikusteko aukera izango da azaroan Amorebieta, Basauri eta Getxon, besteak beste AMALIA IBARGUTXI Sábado, 3 noviembre 2018, 22:24

Bilbao Mendi Film Festivala abenduaren 7tik 16ra egingo dute. Lehenago, ordea, Mendi Tourra ari dira egiten, iazko edizioko film onenekin. Bizkaian, Amorebieta-Etxanon (gaur), Basaurin (azaroak 20) eta Getxon (azaroak 13, 14 eta 15) izango dira. Azken hau hitzordu berria da, «hiru eguneko apustu sendoa». Gipuzkoan, aldiz, Elgoibar (azaroak 22), Endoia-Itziar (urriak 5) eta Errenteria (azaroak 8 eta 9) bisitatuko dituzte, azken biak hitzordu berriak.

Mendi zinemaren tourrak zortzi geldialdi egingo ditu guztira, Logroñon (Errioxa), Álora (Malaga) eta Potesen, Cantabriako Liébana eskualdean egingo direnekin. Iaz 11.300 ikusletik gora bildu zituen jaialdiak.

Batean eta bestean eskainiko diren filmetako asko Bilbao Mendi Film Festivaleko 10. edizioan sarituak izan ziren. Urtarriletik hasita, aurten jada 39 geltoki izan ditu, 11.400 ikusle bilduz. Euskal lurraldeetan eskaini dira saio gehien, eta Espainiako 17 erkidegoetatik 12tan zabalduko dira aurten mendiko filma onenak eta gaur-gaurkoenak. Nazioartean puntako mendi zinemaldietako bat da Mendi Film Festival, eta Espainian ikusle gehien hartzen duen zinemaldietako bat da.

Lan hauek daude orain ikusgai: iaz epaimahaiaren saria jasotako 'Mama'; Sari Nagusia eta Ikusleen Saria irabazitako 'Dirtbag: the legend of Fred Beckey'; Zuzendari Onenen lana izendatutako Ben Page-en 'The frozen road'; 'Safety third' eskaladako film onena; Kultura eta Natura Film Onenari saria bereganatutako 'The last honey hunter'; epaimahaiaren aipamen berezia jasotako 'Mountain'; eta sail ofizialean ikusitako 'Al otro lado de la cuerda' eta 'Aurrera'.

Uda bitartean 30 hiri eta herritan 60 saiotik gora eskaini eta gero, irailetik aurrera, azarora bitartean, beste hogei bat emanaldi egingo dira guztira, urte osora zabalduz Bilbao Mendi Film Festivalek abenduan izaten duen sona eta babesa.