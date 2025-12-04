El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
'Handi bezain txiki' liburuaren azala.

Memoria eta espazioa

Jon Martin-Etxebeste

Osteguna, 4 abendua 2025, 16:06

Comenta

Landetxe batean jaio zen Natalia eta, hura txiki geratu zitzaionean, hirira mudatu zen. Ilustratzaileak modu zinematografikoan erakusten du nola hazi zen protagonista hiria habitatu zuen garaian (agian mereziko zukeen espazio gehiago bilakaera honek); baina, zahartzaroak harrapatu ahala, hiria handiegi bihurtu zitzaionean jaiotetxera itzultzea erabaki zuen. Gizakien aroak mugikortasuna nola mugatzen duen maisuki dago kontatua. Paisaia naturalak zein hiriko eraikuntza planifikazioak haurtzaroan eta zahartzaroan duten eraginaren kritika egiten da, irribarre batekin egin ere. Naturaren irudikapenak garrantzia handia du protagonistaren etxeko inguruetan eta baita margotzen dituen mihisetan ere. Raquel Catalinaren ilustrazioek aparteko aipamena merezi dute: trazu fin eta organikoek atmosfera kontenplatiboa indartzen dute; eta perspektiba eta intentsitatea protagonistaren momentu emozionalaren arabera modulatzen ditu. Ez da harritzekoa liburuak aurtengo Album ilustratuen Nazioarteko Compostela saria irabazi izana. Ilustratzailearen sarrerako hitzak «nire familiako emakumeei, xuxurlaka ari baitzaizkit belarrira» albumaren intentzioen azalpen garbia dira.

  • Handi bezain txiki Handi bezain txiki Arianna Squilloni/Raquel Catalina. Pamiela, 42 or. 17,00 euro.

Erpurutxoren istori klasikoa du oinarrian albumak; haren birkreazio modernotzat har daiteke. Zati eskatologikoak leundu eta xamurtasunez perfumatutako albuma osatu dute. Barbantxok astoari belarrira xuxurlatzen bazion; bertsio honetan amona xahar bat bere etxea okupatu duen gizon galdu bati zuzentzen zaio. Inoiz inguruan bizitakoen ahotsak denboran nola irauten duen kontatzen du, memoriak espazioan duen lekua marrazten du. Pertsonaren ahuldade garaiei aurre egiteko kemena lantzen du albumak eta sormenak pertsonen emozioak sendatzeko duen gaitasunaz dihardu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  6. 6

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  7. 7 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  8. 8 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Memoria eta espazioa

Memoria eta espazioa