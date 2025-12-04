Memoria eta espazioa
Jon Martin-Etxebeste
Osteguna, 4 abendua 2025, 16:06
Landetxe batean jaio zen Natalia eta, hura txiki geratu zitzaionean, hirira mudatu zen. Ilustratzaileak modu zinematografikoan erakusten du nola hazi zen protagonista hiria habitatu zuen garaian (agian mereziko zukeen espazio gehiago bilakaera honek); baina, zahartzaroak harrapatu ahala, hiria handiegi bihurtu zitzaionean jaiotetxera itzultzea erabaki zuen. Gizakien aroak mugikortasuna nola mugatzen duen maisuki dago kontatua. Paisaia naturalak zein hiriko eraikuntza planifikazioak haurtzaroan eta zahartzaroan duten eraginaren kritika egiten da, irribarre batekin egin ere. Naturaren irudikapenak garrantzia handia du protagonistaren etxeko inguruetan eta baita margotzen dituen mihisetan ere. Raquel Catalinaren ilustrazioek aparteko aipamena merezi dute: trazu fin eta organikoek atmosfera kontenplatiboa indartzen dute; eta perspektiba eta intentsitatea protagonistaren momentu emozionalaren arabera modulatzen ditu. Ez da harritzekoa liburuak aurtengo Album ilustratuen Nazioarteko Compostela saria irabazi izana. Ilustratzailearen sarrerako hitzak «nire familiako emakumeei, xuxurlaka ari baitzaizkit belarrira» albumaren intentzioen azalpen garbia dira.
Handi bezain txiki Handi bezain txiki Arianna Squilloni/Raquel Catalina. Pamiela, 42 or. 17,00 euro.
Erpurutxoren istori klasikoa du oinarrian albumak; haren birkreazio modernotzat har daiteke. Zati eskatologikoak leundu eta xamurtasunez perfumatutako albuma osatu dute. Barbantxok astoari belarrira xuxurlatzen bazion; bertsio honetan amona xahar bat bere etxea okupatu duen gizon galdu bati zuzentzen zaio. Inoiz inguruan bizitakoen ahotsak denboran nola irauten duen kontatzen du, memoriak espazioan duen lekua marrazten du. Pertsonaren ahuldade garaiei aurre egiteko kemena lantzen du albumak eta sormenak pertsonen emozioak sendatzeko duen gaitasunaz dihardu.