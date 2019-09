The Matchetazoren kontzertua, bihar, Gasteizko Dazz Jazz Klubean The Matchetazo-ko taldekideak. Kontzertua 19:00etan hasiko da, eta doan izango da PAUL PICADO Viernes, 27 septiembre 2019, 21:38

Igandean jazz musikaz gozatzeko aukera izango dugu The Machetazo taldearen kontzertuari esker. Hain zuzen ere, Gasteizko Dazz Jazz Klubean izango da, 19:00etan, eta sarrera doan izango da. Taldeak bere bigarren diskoa aurkeztuko du, 'A vision in a dream' izenekoa. Guztira 14 kanta dira eta izenburuak dioenez, bere ametsa azaltzen du taldeak, New Yorkeko Brooklyn auzoan hasi zena. Zenbait hilabete egon ziren bizitzen taldeko 5 kideak auzo horretako apartamentu batean, eta han joan ziren taldea sortzen.

Taldeko bost kideek Musikene kontserbatorioan ikasi zuten, jazz garaikidea hain zuzen, eta, horren ondoren, Holandan eta New Yorken ibili ziren, azken hori jazz-musikari guztien gunea baita. Baina ikasketak amaitutakoan Madrilera joan ziren, eta han bizi dira gaur egun, jazz garaikideko taldeari itxura ematen. Lehen diskoa 2016. urtean kaleratu zuten, '1290 Prospect Place' izenekoa, eta aurten, esan bezala, bigarrena.

Taldearen musikaren oinarria jazza da, baina taldeak bere ukitua ematen dio. Zuzenean egiten dituzten kontzertuak bortitzak, gogorrak eta ikusgarriak dira, eta beste artista batzuen aldean, liderraren izenarekin aurkezten direnak, «benetako taldetzat» aurkezten dute bere burua.

Talde instrumentala da eta oso bestelako eraginak hautematen dira bere musikan; oinarriz jazz sendoa, abentura garaikide handia eta inprobisazioa. Taldeko kidea dira Jorge Castañeda (piano-jotzailea), Daniel Juárez (saxo tenor), Nacho Fernández (gitarra-jotzailea), Dario Guibert (kontrabaxu-jotzailea) eta Mikel Urretagoiena (bateria-jotzailea).