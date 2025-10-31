El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Logo Patrocinio
Maria Rivero musikaria Iraia Olivas

Maria Riverok 'Bilau' singlea kaleratu du

Egun batzuk barru kaleratuko duen disko berriari izena ematen dion lehen kanta hori dagoeneko entzungai dago plataforma digital guztietan

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Ostirala, 31 urria 2025, 23:51

Comenta

Maria Riverok 'Bilau' singlea aurkeztu du, azaroaren 11n kaleratuko duen disko berriari izena ematen dion lehen kanta, dagoeneko entzungai dagoena plataforma digital guztietan (Spotify, YouTube Music, Apple Music...). Artista balmasedarrak (Enkarterriak, 1979) azaldu duenez, «'Bilau' da diskoaren arima, oso ondo islatzen duelako azken urteotan bizi izan dudan sormen-prozesua, aldaketa eta bilaketa pertsonala». Durangoko Azokaren atarian sopresa berri batzuk ekarriko dituela ere aurreratu du, besteak beste, Noa Cliff musikariarekin grabatu duen bideoklip berri bat.

Kaleratu berri duen 'Bilau' abestiari dagokionez, Riverok nabarmendu du kantaren letra Leire Ugadik idatzi duela, disko osoaren sua horrela piztuz. «Leireri niretzat idazteko eskatu nion, banekielako emango zidala zerbait berezia, eta hala izan zen: bere proposamena jaso nuenean, sua piztu eta bidea ireki zen. Ez zidan soilik letra eder bat oparitu, disko osoaren abiapuntua baizik», esan du.

Eta zer esan aste gutxi barru entzungai egongo den 'Bilau' diskoaren inguruan... Bada, Jagoba Ormaetxearekin batera grabatu da, Ormaetxea Estudioan, diskoa sortu den espazio berean. Grabazio-prozesua «argi handirik gabeko zuzeneko» giro batean egin zen, intimitatea eta zintzotasuna lehenetsiz. Horrela, bere ibilbideko diskorik «zailenetakoa, eta, agian, benetakoena» lortu du, laster entzun ahalko duguna.

Bere hirugarren bakarkako lana izango da, aurreko 'Parentesiak' eta 'Lerro paraleloak' diskoen ostean. Euskara hutsean sortzen du beti, eta bere ibilbide osoan «hizkuntzaren, emozioaren eta intimitatearen arteko oreka» bilatu du.

Aipatzekoa da ere elkarlan ugari biltzen dituela, izan ere, letren atzean Leire Ugadi, Itxaso Paya eta Endika Lahaine daude; eta kantuan, Endika Lahaine eta Noa Cliff ere aritu dira. Riveroren hitzetan, beraz, 'Bilau' ez da lan bakarti bat, baizik eta komunitatean eta kolektiboki egindako diskoa, sormenaren bidez harremanak ehuntzeko eta elkarrekin sortzeko modu baten emaitza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  4. 4

    El incendio de Güeñes se reactiva por el viento tras haber quemado ya 10 hectáreas
  5. 5

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  6. 6 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  7. 7

    Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»
  8. 8

    La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene
  9. 9

    ¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?
  10. 10 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Maria Riverok 'Bilau' singlea kaleratu du

Maria Riverok &#039;Bilau&#039; singlea kaleratu du