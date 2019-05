Miss Bihotza eta Artik taldeak arituko dira Heartz elektronika soziala egitasmoaren barruan Gasteizen Emanaldia maiatzaren 10ean izango da, Jimmy Jazz aretoan PAUL PICADO Jueves, 2 mayo 2019, 22:10

Musika elektronikoa gustatzen bazaizu, maiatzaren 10ean horretan aritzen diren bi talde entzungai izango dituzu. Egun horretan, Miss Bihotza eta Artik taldea izango dira Jimmy Jazz aretoan. Bi taldeak Heartz elektronika soziala izeneko egitasmo musikal eta artistikoaren barruan arituko dira. Egitasmo horren xedea da antzeko helburuak dituzten artisten sare bat sortzea, eta oraingoan bi talde horiek arituko dira. Aretoko ateak 01:00etan irekiko dituzte, eta sarrerak 10 euro balioko du, edaria barne.

Azken hiru urte hauetan hainbat artistak parte hartu dute egitasmo horren barruan, hala nola Jackwasfaster (Rotten City Records), David Lost (Lost Tracks Records), Alvaro Cabana (Rotten City Records), Sutja Gutierrez (Lumiere Noir, Rotten City ), katza (Paraleloan), El Txef_A (Permanent Vacation Forbidden Colors), Les Alsborregach (Stereorocks, Random Apocalypse), Balza (Haus of Beats, BET), Borja Mamarracho (The Two Mamarrachos / Nein Records ), Damon Jee (Rotten City, Roam), Bonnie Spacey (Critical Mondays), Dervish, K.O.L.I.X., Yngrid (Insomnia Cycle) eta Droide.

Miss Bihotza 2005. urtean hasi zen saioak egiten, Madrilen, Malasañan hain zuzen ere. Geroago klubetan eta egoitzetan aritu zen, eta modako markekin, diseinatzaile eta artistekin kolaboratzaile gisa aritu zen. Gaur egun Jimmy Jazz aretoan aritzen da, eta Heartz elektronika soziala egitasmoaren sustatzailea da.

Bestalde, Artik, Berlinetik dator, hala ere, gaztaroa Kanarietan eman zuen. Berez, soinu-teknikaria da, eta 2015. urtean Berlingo Tresor klubean hasi zen lanean. Iaztik bere gau-emanaldiak antolatzen ditu.