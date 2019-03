Kee Marcello Europe taldeko kide ohiaren kontzertua izango da ostegunean Jimmy Jazzen Kee Marcello. Marcelloren aurretik beste talde bat arituko da gonbidatu gisa, eta aretoko ateak 20:30ean irekiko dituzte PAUL PICADO Viernes, 29 marzo 2019, 22:31

Datorren ostegunean Europe taldean aritu zen Kee Marcello gitarra-jotzailearen kontzertua izango da Jimmy Jazz aretoan. Marcelloren aurretik beste talde bat arituko da gonbidatu gisa baina oraindik zehaztu gabe dago. Aretoko ateak 20.30ean irekiko dituzte eta kontzertua gutxi gorabehera handik ordu erdira hastea aurreikusi dute. Sarrerak erosi nahi izanez gero, Interneten (22 €, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan (25 €) eros daitezke.

Kee Marcello Suediako musikaria da eta bere herrialdeko Europe taldeko gitarra-jotzailea izateagatik egin zen batik bat ezaguna. Taldean bere garairik arrakastatsuenean egon zen, 1986tik 1992ra arte. Baina Europe taldean sartu aurretik beste batzuetan ibili zen jotzen, Easy Action horien artean. Talde horrekin bi lan kaleratu zituen, eta 1986. urtean, esan bezala, Europe taldean sartu zuen, jatorrizko gitarra-jotzaileak taldea utzita.

Europe taldearen 'The Final Countdown' lan arrakastatsuaren abestien grabazioan parte hartu ez bazuen ere, 1987. urtean eman zuen biran izan zen. Guztira bi lan kaleratu zituen talde horrekin: alde batetik, 'Out of This World' (1988) eta bestetik, 'Prisoners in Paradise' (1991). Ondoren Europe taldeak atseden luzea hartu zuen 1992. urtean.

Horrenbestez, Marcello hasiera batean Easy Action taldeko bateria-jotzailearekin ibili zen, eta 1995. urtean bakarrik egiten zuen bere lehen lana kaleratu zuen. 1999. urtean, 'In Flames' lanean parte hartu zuen, eta 2003an Kee Marcello's K2 taldea sortu zuen, eta harekin dabil gaur egun. Hamar urte dira gure herrialdean ez zegoela, beraz, Gasteizen ezingo da galdu zuzenean berriro ikusteko aukera.