The Magpie Salute taldearen kontzertua, bihar, Kafe Antzokian The Magpie Salute taldeko kideak. Ateak 18:30ean irekiko dira, eta 'boloa' 19:30ean hasiko da

The Magpie Salute talde estatubatuarrak kontzertua eskainiko du bihar 19.30 ean Bilboko Kafe Antzokian. The Black Crowes mitikoen sortzaile Rich Robinson gitarristaren talde berria da, antolakuntzako iturriek jakinarazi dutenez, eta Robinson-ekin batera, The Black Crowes-en ibilitako Marc Ford (gitarra) eta Sven Pipien (baxua) daude taldean. Hortaz aparte, John Hogg abeslari britainiarrak (Hookah Brown) eta Joe Magistro bateria jotzaileak izango dira ere biharko kontzertuan.

The Magpie Salute taldearen jaiotza 2016ko urrian iragarri zuen Robinson-ek. 2017ko urtarrilean eman zituzten lehen kontzertuak New York-eko Gramercy Theatre-en, eta taldearen lehen urratsek iazko ekainean argitaratutako zuzeneko diskoan islatu ziren.

Abuztuaren 10ean, taldeak 'High Water I' estudioko lehen diskoa argitaratu zuen, eta, adituen arabera, lan berriak bi gauza berretsi ditu: taldea behin betikoa apustua dela (2019an 'High Water II' kaleratuko dute) eta «elkarrekin berriro jotzeaz gozatzen ari diren aspaldiko lagunek osatutako banda bat baino askoz gehiago dela».

Marc Ford gitarristaren hitzetan, «seguruenik hau da nik parte hartu dudan banden artean onena. Musikari moduan, erronka bat da. Rich-ek eta biok, kosta ala kosta elkarrekiko geneukan kaka guztia kanporatu behar genuela adostu genuen, beharrezkoa zen esperientzia hau bizitzeko. Orain inoiz baino lagun minagoak gara. Azken urte honetan aurreko 30 urteetan baino gehiago ikasi dut berarekin».

Ateak 18:30ean irekiko dira, eta The Magpie Salute 19:30ean hasiko da. Ordutegiak ahalbidetuko du 18 urtetik beherakoak ere emanaldira sartu ahal izatea, guraso edo tutore batek lagunduta. Ez ezazue pentsa eta anima zaitezte, aukera ezinhobea da.