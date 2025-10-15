Lucía Martínez Odriozola Kazetaritza Feministaren IV. Biltzarra, Bilbon
Ostegun honetan ospatuko da, Bilborock aretoan, eta interesdunek sarean ere jarraitu ahal izango dute
'Pikara Magazine' aldizkari feministak eta hari lotutako kazetariek Lucía Martinez Odriozola (LMO) Kazetaritza Feministaren IV. Biltzarra antolatu dute ostegun honetarako, urriaren 16rako, Bilborock aretoan, eta sarean ere jarraitu ahal izango da.
Hasieran, topaketa bi egunekoa izan behar zen, baina asteazken honetako jardunaldia bertan behera geratu da Palestinaren aldeko greba orokorragatik. «Ez dugu ulertzen antikoloniala ez den feminismoa», nabarmendu dute antolatzaileek.
Bada, 20 hizlarik hartuko dute parte biltzarrean gaurkotasuneko gaiak jorratzeko, besteak beste, kazetariek, adituek eta gizarte mugimenduetako kideek. Horrela, Ana Requenak, Ana Marcosek eta Zuriñe Rodriguezek sexu erasoei buruz informatzeko moduak aztertuko dituzte, eta Paula Caceresek eta Tatiana Romerok, berriz, komunikabideetan pertsona migratuen inguruko narratibak izango dituzte hizpide.
«Gaur egun, ikasteko eta elkarrekin eztabaidatzeko espazioak behar ditugu, hausnartzeko komunikabideetan ikuspegi feministatik nola heltzen diogun sexu indarkeriari edo eskuin muturraren aurrerapenari. Izan ere, lankide asko beren herrialdeetatik erbesteratzen ari dira beren lanbidean jardun ahal izateko», adierazi dute 'Pikara Magazine'ko kideek.
Ildo horretan, Luciana Peker kazetari argentinarrak, Valeria Guzman salvadortarrak eta Khadija Amin afganiarrak eskuin muturraren eta talde autoritarioen aurrerapenagatik euren jatorrizko herrialdeak utzi behar izan dituzte eta gai horri helduko diote biltzarrean.
Aurrez aurre edo sarean
Eztabaida mahaietan beste gai batzuk jorratuko dira, hala nola beste internet posible bat egiteko moduak eta gorrotoari aurre egiten dioten narratibak biralizatzeko moduak, Noemi Lopez Trujillo, Marta G. Franco eta Pantube edo Afrocolectiva proiektuetako profesionalekin.
Halaber, erredakzioetan zeharkako ikuspegi feminista nola egin ere izango da mintzagai, Amagoia Mujika Berria egunkariko zuzendariaren eta Isabel Valdés El Paíseko genero korrespontsalaren arteko solasaldiaren bidez. Eta EHUko Kazetaritza Matxistaren Behatokia aurkeztuko da; 'Pikara Magazine' proiektuaren parte da.
Hizlariez gain, Kazetaritza Feministaren IV. Biltzarrean 60 pertsona baino gehiagok parte hartuko dute aurrez aurre edo sarean, bai eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak ere. Mahai inguruen artean tarte zabalak izango dira jendearen parte hartzea sustatzeko eta topaketarako eta elkarrizketa informalerako guneak sortzeko.
Kazetaritza saria
Bestalde, Lucia Martinez Odriozola Kazetaritza Feministaren II. Saria ere banatuko da biltzarrean. 'Pikara Magazine'-k antolatutako saria da, unibertsitateko lanetan genero ikuspegia txertatzen duten kazetaritza edo ikus-entzunezko komunikazioko ikasleen lana aitortzeko. Saria 300 eurokoa da eta erreportaje irabazlea aldizkarian argitaratuko da.
'Pikara Magazine' aldizkaria 2010eko azaroan jaio zen, eta 15 urteotan pilatutako ikaskuntzak eta zalantzak partekatzeko konpromisoa du. Helburu horrekin antolatu zuen 2019an biltzarraren lehen edizioa eta dagoeneko hirian egonkortuta dago.