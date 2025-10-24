Leire Bilbaok, Espainiako Literatura Sariak, Ondarroako bere ibilbide maitatuena erakutsiko du
Idazleak ostiral honetan hasiko den Literatur Amuak jaialdian parte hartuko du kultur proposamen sorta zabal eta anitzarekin
Mirari Artime | Jan Echevarría
Ostirala, 24 urria 2025, 11:03
Leire Bilbao idazle ondarrutarrak, 'Klera' lanagatik aurtengo Haur eta Gazte Literaturako Sari Nazionala jaso duenak, herriko kaleetan barrena gidatuko ditu irakurleak bere literatur sorkuntzan garrantzitsuak izan diren pasarte eta agertoki esanguratsuenak ezagut ditzaten.
Birritan Euskarazko Haur eta Gazte Literaturako Euskadi Saria irabazitakoak bere proposamenak ekarriko dizkigu larunbat honetan, 12etan, kofradia zaharrean egingo den ekitaldian, Mikel Etxaburu idazlearekin batera.
Ekimena udaleko Euskara sailak antolatutako Literatur Amuak jaialdiaren parte da, ostiral honetan goizean hasiko dena, ikasleei zuzendutako elkarrizketa eta musikarekin eta Ugaitz Alegria aktore ondarroarraren parte-hartzearekin.
Halaber, arratsaldean, 18.00etan, 'Augustin Zubikarai' eleberri bekaren irabazlearen berri emango da, eta, ondoren, Julen Apella aurreko deialdiko irabazlearen 'Sakelako bihotzak' lana aurkeztuko dute. Jarraian, ipuin laburren lehiaketako sariak banatuko dira.
Musika eta erakusketa
Larunbat goizean (10.00etan) irakurketa klubeko partaideak liburutegian bilduko dira Leonardo Sciascia italiarraren 'Todo modo' nobelari buruz hitz egiteko, eta igandean, berriz, 'Itoiz: udako sesioak' dokumentala proiektatuko da (19.00etan) eta Jose Garate 'Foisis' talde mitikoko baxu-jotzaile ondarroarrarekin solasaldi batez gozatzeko aukera izango da ondoren.
Ipuin kontalariek eta 'Gau Beltza'ren desfileak Biren, Mahl Kobaten eta Aiza Gandarias eta Olatz Naberan bikotearen kontzertuei emango diete protagonismoa kofradia zaharrean, Santu Guztien Egunaren bezperan, larunbatean. Eta antzerkiak, poesiak eta umoreak bat egingo dute igandeko kontzertuan (17.30ean). Bertso saio batek itxiko du Aitor Urkiolaren 'Marrazkiak ere irakurtzen dira' erakusketa osatuko dituen jardunaldia.