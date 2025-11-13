Lanera proiektua, euskara industrian, merkataritzan eta ostalaritzan indartzeko
Eusko Jaurlaritzak 125 eragile batu ditu euskararen presentzia eremu sozioekonomikoan sendotzeko, erabilerarako baldintza errealak sortuz eta etorkizunerako lehentasunak modu partekatuan definituz
Lanera proiektuak euskara industrian, merkataritzan eta ostalaritzan indartzea du helburu, eta, ostegun honetan, Eusko Jaurlaritzak egitasmoaren lehen topaketa publikoa ospatu du BECen. Ekitaldian lurralde osoko 125 eragile inguru batu dira: udaletako eta mankomunitateetako ordezkariak eta garapen-agentziak, besteak beste.
Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak jardunaldiari hasiera eman dio eta nabarmendu du eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera areagotzeko aukera handiak daudela. Zentzu horretan, gogorarazi du Lanera proiektua sortu dela «euskara gure herriaren garapen sozioekonomikoaren erdigunean kokatzeko, lurraldea entzunez, beharrak ulertuz eta irtenbideak elkarlanean eraikiz».
Azken hilabeteotan, Eusko Jaurlaritzak gidatutako proiektuak entzute-prozesu zabala garatu du: 21 eskualde eta hiru hiriburu bisitatu dira, 300 ordezkari baino gehiagorekin bildu da, eta 600 esperientzia baino gehiago identifikatu dira, euskararen erabilerarekin lotutakoak enpresetan eta zerbitzuetan.
Hala bere arduadunen arabera, gaur aurkeztutako diagnosiak bost ondorio nagusi azpimarratzen ditu: Euskararen aldeko lan handia egiten dela, baina modu sakabanatuan; Udalen artean baliabide-desberdintasun handiak daudela; Industriak, merkataritzak eta ostalaritzak beharrizan oso ezberdinak dituztela; Sektorean logotipo eta ekimen ugariren saturazioa sumatzen dela; Eta euskara gero eta gehiago ikusten dela balio erantsiko elementu gisa, arreta, turismo eta zerbitzu arloetan, batez ere.
Jardunaldian zehar, parte hartu duten 125 eragileak hiru lan-mahaitan jardun dira —industria, merkataritza eta ostalaritza— diagnosia kontrastatzeko eta errealitate bakoitzera egokitutako hobekuntza-proposamenak lantzeko.
Lehen lehendakariordeak gogorarazi duenez, «Lanera ez da dokumentu bat edo kanpaina bat; prozesu partekatua da, euskarak lan-munduan, jarduera ekonomikoan eta eguneroko bizitzan toki naturala izan dezan». Halaber, eskerrak eman dizkie bertaratutakoei, eta azpimarratu du gaur jasotako ekarpenak funtsezkoak izango direla proiektuaren hurrengo faseak diseinatzeko.
Ekitaldi publikoan, hitza hartu dute Juan Carlos Medinak, Gesaltza Añanako Alkateak; Alazne Txurrukak, Debako Alkateak; Martin Aramendik, Ataungo Alkatea eta UEMAko presidenteak; Josu Larrañagak, Txorierriko mankomunitateko teknikariak; eta Xabi Perezek, Goieko Garapen Agentziako industria arduradunak.