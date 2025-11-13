Korrika martxoaren 29an amaituko da Bilbon, «euskararen herritik» tipi-tapa ibili ondoren
24. edizioa Atharratzen hasiko da, hilaren 19an, eta hamaika egunez lurraldez lurralde ibiliko da, 'Euskara gara' lelopean
Osteguna, 13 azaroa 2025, 12:57
Korrikaren 24. edizioa lehen urratsak ematen hasi da, eta AEKko antolatzaileek datorren deialdiaren sekretu batzuk jakinarazi dituzte ostegun honetan. Hasteko, euskararen aldeko martxa 2026ko martxoaren 19tik 29ra ospatuko da tipi-tapa klasikoaren erritmoan. Eta, jarraitzeko, Iparraldeko Atharratzen hasiko da, hamaika egun geroago Bilbon agur esateko, lurralde ezberdinetan ibili ondoren. Aurtengo leloa 'Euskara gara' da.
Euskararen aldeko mobilizazio handi honen aurkezpena Gasteizko Izaskun Arrue Kulturgunean egin da. Ekitaldia Ane Pedruzok eta Jon Basagurenek aurkeztu dute, eta unerik hunkigarrienetako bat Ane Elordi Korrikako arduradunak ekimena indarrean dagoen bitartean eskuz esku igaroko den lekukoa altxatu duenean etorri da. «Euskarak guztiok bil gaitzake, ez baita muga bat, arnasa baizik. Zubi gisa erabili behar da, euskaldun guztion hizkuntza komuna izatea nahi dugun heinean, gizarte kohesiorako tresna ere izango baita», esan du. Halaber, 1980. urtean lehen edizioa ospatu zuren lasterketa hasi arte hamaika hitzordu izango direla iragarri du, hala nola, Korrika Kulturala, zeinaren ikuskizun nagusia 'Kaka' lana — Korrika-AEK bigarren sorkuntza-bekaren irabazlea — gure geografiako herri askotan ikusi ahal izango den.
Maialen Begiristain eta Lurdes Etxezarreta AEK-ko Nazio Kontseiluko kideek ere hitza hartu dute, «jatorria, larruaren kolorea eta hizkuntzaren ezagutza berdin» direla azpimarratzeko, «euskararen herrian mundu oso bat dagoelako». Era berean, «larrialdi linguistiko betean» gaudela ohartarazi dute, baita «ingurunea eta egungo aldaketak kontuan hartuta ziklo berri bati ekin behar diogula» nabarmendu ere. Hori nahikoa ez balitz, erakundeei zuzendu zaizkie eta argi utzi dute euskararen ekosistema babestu eta indartzeko «hizkuntza politika ausarta eta sendoa» lehenetsi behar dela.
Azkenik, oraingo honetan Errigora herri ekimena omenduko dutela iragarri dute, «batez ere, Nafarroako euskalduntzea bultzatzeagatik, hain zuzen ere euskara ofiziala ez den eremuetan». Eta ezagutarazi dute Korrikaren aplikazio berritua dagoeneko eskuragarri dagoela Android eta iOS sistemetarako. Gauza bera gertatzen da Korrikaren denda fisikoekin, baita online dendarekin ere, non arropa, petoa eta beste osagarri batzuk salgai dauden. Aldi berean, Laguntzaile kanpaina jarri da abian, Korrikari babesa emateko ekimena.