«Kontzertuen atzean lan asko dago: entseguak, konposizioak, bidai luzeak...» Deu Txakartegi, Gabonetan ateratako argazki batean. Deu Txakartegi Bizkaiko musika banden alde apustu egiten duten jaialdien babestzaile sutsua da. Hori dela bide, larunbatean eta igandean Algortako Portu Zaharrean ospatuko den 'San Miguel Music and Food' festibalean arituko da Dj lanetan UNAI SARRIUGARTE Viernes, 31 mayo 2019, 12:55

Deu Txakartegi (Bilbo,1976) WAS musika taldearen 'frontmana' eta euskal eta nazioarteko musika kultura munduan oso ezaguna da. 2002. urtean Standard taldea sortu zuen Getxon. Ondoren, We Are Standard izena hartu zuen musika banda. Taldeak bere karrera musikalean hainbat sari bereganatu izan ditu. MTV Music Awards sariek Espainiako talde hoberena izendatu zuen eta taldeak 'Ojo Crítico de Música Moderna' garaikurra jaso izan du. Musika bandak eskaintzen duen pop ikaragarriak espainiar estatuko eta nazioarte mailako hainbat jaialditan parte-hartzera eraman ditu.

Gauzak horrela, asteburu honetan Algortako Portu Zaharrean ospatuko den 'San Miguel Getxo Music and Food' jaialdian ibiliko da Dj lanetan. Hori dela medio, algortar musikagilearen karreraren errepaso bat egin eta jaialdiaren nondik-norakoak jakiteko aukera izan dugu.

-2002. urtean hasi zineten musikaren munduan. Konkretuki Standard taldea, geroxeago We Are Standard taldea izan zena sortu zenuten. Zerk eraman zintuen musika banda hau sortzera?

-Juan, Willy eta hirurok Iruñean ikasi genuen, eta bertan hasi ginen jotzen. Bueltan arkitekturako klaseetatik ezagutzen genuen elkar eta hori zela bide, jotzen hasi ginen.

-We Are Standard taldearekin garaikur bat baino gehiago jaso izan duzu. MTV Music Awards sarientzat Espainiar estatuko musika banda hoberena izan zineten. Zer adierazi du sari honek zure ibilbide musikalean?

-Sari honek onarpen handia eman digu musika munduan. Ohore handia izan zen guretzat musikaren gailurrean egotea . Berlinera joan ginen saria jasotzera eta MTVko galan egon ginen Katy Perry, Beyonce eta hainbat artista gehiagorekin batera. Algortako lokal batean hasi ginenean jotzen, inoiz ez genuen imajinatu horrelako sari bat irabaziko genuenik. Ohore bat da sari hori irabazi izana. Garaikur honek kontzertu gehiago egitera bultzatu gintuen. Urte baten errekorra lortu genuen, 65 kontzertu eman genituen urte hartan.

-Jakinaren gainean nago Espainian eta nazioarte mailan jaialdi baten baino gehiagotan ibili zaretela ohotlza gainean. Nondik datorkizue ospe hori?

-Nazioarte mailan jotzen duzunean ibilbide musikala berriro hastea bezalakoa da. «Heat» on bat badaukazu ondo, bestela, pixkanaka hasi egin behar zara, zenbat eta bolo gehiago izan orduan eta hobe. Egun Japonera edota AEBtara jotzera joatea errez xamarra da. Edonola ere, Londresera jotzen zoazen lehenengoan ez zaituzte Royal Albert Hallen jotzen ipiniko. Erreza dena pub edota agertoki txikietan kontzertuak eskaintzea da. Austinen, New Yorken, Londresen eta hainbat hiri gehiagotan ibili izan gara jotzen. Oso zaila da nazioarte mailan arrakasta izatea.

-2006ko martxoan taldearen lehenengo diskoa kaleratu zenuten, Mushroom Pillow ekoiztetxearekin elkarlanean. Disko horrek arrakasta itzela izan zuen Europa mailan. Arrakasta hori espero al zenuten?

- Maketa bat egin genuen Pop-Rock Villa de Bilbao musika jaialdian jotzeko. Disko hau Mushroom Pilow ekoiztetxearekin batera kaleratu genuen. Guk gustuko duguna agertoki ezberdinetan jotzea da, eta, hortik etorri ziren apur bat disko hau kaleratzearen nondik-norakoak. Egia esan, ez genuen espero disko bat argitaratuko genuenik. Gustuko ditugun bandak arrakasta itzela izan dute, eta guk ez genuen gutxiago izan nahi. Guzti honen atzean lan asko dago: entsegu luzeak, konposizioak, bidai luzeak etab. Etxetik urun ibiltzea eta etxeko jendea eta familia urrun edukitzea ez da erraz eramaten.

-2009ko Bilboko Aste Nagusian Zodiacs taldearekin aritu zineten jotzen. Zer izan zen zuontzat zuen jaioterrian kontzertua eskaintzea?

-Ikaragarria izan zen, Bilbon edota Getxon jotzea plazer hutsa da. Kontzertu zailenak direla uste dugu, etxeko publikoa oso zorrotza baita. Oso berezia da etxean jotzea, berdin dio kontzertu handia edo txikia izan. Ohore bat guretzat, gainera Zodiacs taldearekin jotzea askoz hobe, gure lagunak baitira. Kontzertua oso berezia izan zen eta oroitzapen oso onak ditugu.

-Zerk eraman zintuen bakarlari gisa musika jartzen hastera?

- Zaila da erantzuten. Musika jartzen hasi baino lehen taldearen abeslari gisa hasi nintzen. Hori zela medio, saioak egiten hasteko eskatu zidan batek baino gehiagok. Beti izan dut gustuko lagun artean musika ipintzea. Abestiak jarri nituen lehenengo aldia Bully lokalean izan zen Bilboloop jaialdirako, festibalaren zuzendariak lagunak baitira. Harrezkero, saio asko egin izan ditut. DJaren bizitza gogorra da. Ekitaldi batek kontzertu batek baino urduriago ipintzen nau. Oso pertsona urduria naiz. Saio batean kontzertu batean baino ikuskatuago sentitzen naiz. Djak publikoaren oniritzia bilatzen du. Musika emanaldi batean, berriz, hurbiltasuna eta empatia bilatzen duzu publikoarengan.

- Zer suposatzen du zuretzat 'San Miguel Music and Food' jaialdian parte-hartzea?

-Ohore bat izango da, gainera, algortarra bazara ni bezalaxe are gehiago. Agertokira etxetik oinez joan ahal izatea itzela da. Bertan joko duen banda bat baino gehiagoren lagunak gara. Eta eurekin elkarlanean jotzea plazer hutsa da niretzat. Honek ematen dio zentzu eszenatokiaren atzean sartzen ditugun lan orduei. Nire onena ematen saiatuko naiz.

-Zer aurreiritzi daukazu jaialdiaren inguruan. Jaialdira jende asko hurbilduko dela uste al duzu?

-Jaialdi honen beste edizio batzuetan egon naiz eta jende asko hurbildu ohi da. Aurten gainera eguraldi ederra egingo duela iragarri dute. Doako jaialdia da, familiarra, ordutegi ederra dute kontzertuek. Janaria eta edaria dago. Paraje ederrean gainera. Streedfooda egun oso modan dago.

-Zer deritzozu jaialdi honek Bizkaiko banda lokalen alde egiten duen apustua?

-Banda lokalen alde egiten den guztia ongietorria da niretzat. Bizkaiko taldeen aldeko apustua zenbat eta handiagoa izan orduan eta hobe.