120 kontzertu inguru igandera arte entzungai Donostiako 54. Jazzaldian Diana Krall. / EFE John Zorn saxofoi jotzaile estatubatuarrak jasoko du Jazzaldiaren Saria UNAI SARRIUGARTE Miércoles, 24 julio 2019, 21:03

120 kontzertu egongo dira igandera arte entzungai Donostiako 54. Jazzaldian. Aurten ere Trinitate Plazan egongo da kokatuta agertoki nagusia. Izen handiko jazz musikariak ibiliko dira oholtza gainean. Aurtengo Jazzaldiaren saria John Zorn saxofoi jotzaile estatubatuarrak jasoko du. Betan 32 euskal taldek hartuko dute esku.

Atzo ireki zuen festibala Joan Baez abeslari, musikari eta aktibista estatubatuarrak. 60 urteko ibilbide luzearen ondoren New Yorkeko folk artistak agur esango die agertokiei igandean Madrilen. Bisitariek Baezek Zurriolako hondartzan eskainitako kontzertuaz gozatzeko aukera izan zuten. Haren ondoren, Jamie Cullum jazz abeslari eta pianistak hartu zuen Baezen lekukoa.

Gaur, berriz, Donny McCaslin eta Maria Schneider Trinitate Plazako oholtza gainean ibiliko dira. Lehen zatian, McCaslin saxofonista kaliforniarra bere taldekideekin arituko da, eta, bigarrenean, Maria Schneider konposatzaile estatubatuarrak Ensemble Denada zuzenduko du. Schneiderrek Gasteizko 2008ko Jazzaldian hartu zuen parte. Bi artisten musika emanaldiaren ondoren, elkarrekin 'Or in a Season of Crime' abestia joko dute, Schneiderrek David Bowie musikariarentzat 2014an jorratutako abestia. Kanta honi esker Bowiek Grammy saria irabazi zuen.

Agertoki berberean Unspeakable Garbage taldea ibiliko da ostiralean, Mostly Other People Do the Killing taldeko baxu jotzaile den Moppa Elliotten talde berria dena. MOPDtK musika taldea XXI. mendeko jazz talde fresko, berriztatzaile eta definiezinenetakoa da. Unspeakable Garbage musika talde berria Europan zuzenekorik egin gabeak dira oraindik. Trinitate Plazan ostiralean jo aurretik, Victoria Eugenian izango dira gaur. Hauxe aurtengo festibalaren proposamenik berritzaileenetako bat izango da.

Aurtengo jaialdian emakumezko jazz artisten presentzia nabarmendu nahi izan da. Egia da da jazzaren arloan gizonezkoen presentzia handiagoa izan dela historikoki. Edonola ere, emakumezkoek musika genero honetan izan duten papera ere oso erabakigarria izan da. Hori dela bide, emakumeak izango dira protagonista asteburuan Trinitate Plazan eta dagoeneko bi musika emanaldi ezberdin hauetarako sarrerak agortuak daude.

Larunbatean, Diana Krall piano jotzaile eta abeslari kanadiarraren txanda izango da. Bere ibilbidean hiru Grammy eta 8 Juno irabazi izan ditu eta nazioarte mailan 15 milioi disko baino gehiago saldu.

Azken egunean, igandean, Silvia Perez Cruz abeslari eta saxofoi eta piano jotzaile kataluniarrak musika emanaldia eskainiko du agertoki nagusian. Cruzek hainbat musika estilo jorratzeko gaitasuna du eta bere arrasto propioa uzten du beti.

Aurtengo Donostiako Jazzaldiaren artista gonbidatua Joe Lovano saxofonista estatubatuarra izan da. Bere ibilbidean 30 disko eta 10 kolaborazio baino gehiago kaleratu izan ditu. 2009ko Jazzaldian kontzertu bat eskaini izan zuen Trinitate Plazan.

Jazz musikari mitikoenak ere oholtza gainean arituko dira. Larunbatean, Krallen saioaren aurretik, Houston Person ariko da, 84 urte dituen saxofonista beteranorik ospetsuenetako bat. 75 disko grabatu ditu bere izenarekin, eta beste asko Don Ellis, Cedar Walton, Etta Jones, Lena Horne, Horace Silver eta beste hainbat artistarekin elkarlanean.

Halaber, atzo 80 urte bete zituen Missuriko saxofonista den Charles McPhersonek musika emanaldia eskainiko du larunbatean Victoria Eugenia antzokian eta igandean, berriz, Perez Cruzenekin batera arituko da. McPhersonek duela hiru urteko Jazzaldian ere esku hartu zuen.

Aurtengo apustu garrantzitsuena, berriz, John Zorn saxofoi jotzaile estatubatuarra izango da. Zornen musika emanaldia larunbata eta igande bitartean izango da . Musika maratoi horretan, hamalau taldek hartuko dute esku eta 30 musikaritik gora igoko dira oholtza gainera. Zornekin batera agertokian ariko diren horietako asko abangoardiako musikaren izen handiak dira: Mary Halvorson, Marc Ribot, Kris Davis, Julian Lage, Dave Douglas, Joey Baron, Craig Taborn, Peter Evans, John Medeski, Ikue Mori, Erik Friedlander, Mark Feldman, Sylvie Courvoisier, Kenny Wollesen eta Trevor Dunn esaterako. 1994tik ematen duten Donostiako Jazzaldia saria jasoko du Zornek aurten.