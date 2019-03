Kontzertu hirukoitza, gaur, Hell Doradon: Oh Gunquit, Baby Shakes eta Reptilians From Andromeda Oh Gunquit taldea. / Hell Dorado Aretoko ateak 22:00etan irekiko dituzte baina kontzertua 23:00etan hasiko da PAUL PICADO Viernes, 15 marzo 2019, 00:18

Kontzertu hirukoitza izango dugu gaur ostiralean Hell Doradon, izan ere, Oh Gunquit, Baby Shakes eta Reptilians From Andromeda taldeak arituko dira bertan. Kontzertua 23:00etan hasiko da, baina aretoko ateak 22:00etan irekiko dituzte. Sarrerak Interneten (11 euro, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan (13 euro) eros daitezke. Bazkideentzako prezioa 10 eurokoa izango da.

Oh Gunquit taldea Londresen bizi den boskotea da, eta bere musikan Rumble-Bop, Freakabilly, Wild GarageRock eta Twisted Surf-Punk estiloak bateratzen direla esan daiteke. Taldea auzokoak ziren bi kidek sortu zuten 2010. urtean, eta geroago beste hiru sartu ziren. Zenbait single eta pare bat LP kaleratu ditu, eta batik bat Europatik ibili dira kontzertuak ematen, hala nola Alemanian, Herbeheretan, Belgikan, Frantzian, Portugalen eta Frantzian.

Bestalde, Baby Shakes taldea New Yorkekoa da, eta bere lan berria aurkeztera etorri dira Europara. Azken urteetan sortu den powerpop-rock'n'roll-punk talderik onenetakoa da, eta abestietan Ramones eta Nikki and The Corvettes taldeen eragina nabaritzen da. 2005. urtean sortu zen, eta hamarkada bat baino gehiago daramate AEBetik, Japoniatik eta Europatik kontzertuak ematen.

Azkenik, Reptilians From Andromeda taldea Turkiakoa da. Istanbuleko garaje punk estiloko musika-talderik aktiboenetakoa da. 2013. urtean sortu zen eta zenbait EP eta LP kaleratu ditu, britainiar eta estatubatuar diskoetxeekin. Iaz, Belgikatik eman zuten bira, eta aurten Greziatik ibiliko dira, baina Gasteizen ere gelditu egingo dira gaur.