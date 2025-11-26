Bi kontzertu eskainiko dituzte Bilbon, Gabriel Arestiri omenaldia egiteko
Lehenengo ikuskizuna BBK Aretoan izango da hurrengo astean, eta bigarrena Arriaga Antzokian
Asteazkena, 26 azaroa 2025, 13:10
1975eko ekainaren 4an hil zen Gabriel Aresti, eta, beraz, aurten 50 urte bete dira idazle eta euskaltzain urgazleak agur esan zigula. Urteurrenaren ondorioz, egitarau zabala antolatu du azken hilabeteetan Euskaltzaindiak haren hirian, XX. mendeko euskal idazle berritzaileenetako bat izan zena omentzeko eta beronen ekarria goresteko. Akademiak Euskal Herriko Unibertsitateko Gabriel Aresti Katedrarekin, Gabriel Aresti Kultura Elkartearekin eta Bilboko Koral Elkartearekin elkarlanean prestatu du egitaraua, Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bilboko Udalaren, EITBren eta BBK Fundazioaren babesa duela.
Hasteko, ekainean estreinatu zen egitaraua Bilboko Txistularien Bandaren kontzertu eder batekin, eta harrezkero jardunaldi, liburu-aurkezpen eta bestelako musika-emanaldiak izan dira poeta bilbotarraren omenez. Bada, orain, abendurako, bi kontzertu antolatu dituzte Bilbon. Ikuskizunak Euskaltzaindiaren egoitzan aurkeztu dira asteazken honetan. Aurkezpenean parte hartu dute Isaac Amezaga Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendari nagusiak, Carmen Martínez Guerra Bilboko Koral Elkarteko kudeatzaileak, Joxan Goikoetxea musikariak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak.
Lehenengo kontzertua (Gabriel Aresti Mug(H)arri) hurrengo astean izango da, BBK Aretoan (ostegunean, abenduaren 4an, 19.00etan). Sarrerak erosi, hemen. Joxan Goikoetxea musikariak Aresti omentzeko beren-beregi sortutako ikuskizuna da Gabriel Aresti Mug(H)arri. «Sorkuntza eszenikoan hitzen eta melodien arteko elkarrizketa garaikidea emango da, Gabrielen pentsamendua, estetika eta iruditeria ideologikoa biziberritzeko asmoz», aurreratu du musikari gipuzkoarrak. Goikoetxeak EusKameratako kideekin (Beñat Egiarte, Amaia Azkue, Xabier de Felipe eta Xabi Paya) batera jardungo du oholtza gainean.
Bigarren kontzertua abenduaren 10ean (asteazkena) izango da, Arriaga Antzokian, 19.30ean. Sarrerak erosi, hemen. Bertan, euskal kantutegiko abesti ugari interpretatuko dira; tartean, Arestik berak idatzitako batzuk. Oholtza gainean izango dira Jon Maia bertsolaria, Rafa Rueda musikaria eta Bilboko Koral Elkarteko Euskeria Abesbatza. Maiak 'Nire aitaren etxean' inspiratutako bertsoa botako du eta Euskeria abesbatzak euskal kantutegiko abesti ezagunak interpretatuko ditu; tartean, 'Zeruan eder ilargia' (Aita Donostia), 'Maitia nun zira' (José Uruñuela), 'Aitarik ez dut' (Errobi) edo 'Lau teilatu' (Juan Carlos Pérez). Azkenik, Rafa Rueda musikariak Arestiren hitzekin eginiko lau kanta joko ditu: 'Preso gaudenon ahoetatik', 'Nire izena', 'Bilbaoko kaleak' eta 'Egia bat' esateagatik.