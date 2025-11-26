El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Aurkezpena asteazken honetan egin dute. Euskaltzaindia

Bi kontzertu eskainiko dituzte Bilbon, Gabriel Arestiri omenaldia egiteko

Lehenengo ikuskizuna BBK Aretoan izango da hurrengo astean, eta bigarrena Arriaga Antzokian

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Asteazkena, 26 azaroa 2025, 13:10

Comenta

1975eko ekainaren 4an hil zen Gabriel Aresti, eta, beraz, aurten 50 urte bete dira idazle eta euskaltzain urgazleak agur esan zigula. Urteurrenaren ondorioz, egitarau zabala antolatu du azken hilabeteetan Euskaltzaindiak haren hirian, XX. mendeko euskal idazle berritzaileenetako bat izan zena omentzeko eta beronen ekarria goresteko. Akademiak Euskal Herriko Unibertsitateko Gabriel Aresti Katedrarekin, Gabriel Aresti Kultura Elkartearekin eta Bilboko Koral Elkartearekin elkarlanean prestatu du egitaraua, Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bilboko Udalaren, EITBren eta BBK Fundazioaren babesa duela.

Hasteko, ekainean estreinatu zen egitaraua Bilboko Txistularien Bandaren kontzertu eder batekin, eta harrezkero jardunaldi, liburu-aurkezpen eta bestelako musika-emanaldiak izan dira poeta bilbotarraren omenez. Bada, orain, abendurako, bi kontzertu antolatu dituzte Bilbon. Ikuskizunak Euskaltzaindiaren egoitzan aurkeztu dira asteazken honetan. Aurkezpenean parte hartu dute Isaac Amezaga Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendari nagusiak, Carmen Martínez Guerra Bilboko Koral Elkarteko kudeatzaileak, Joxan Goikoetxea musikariak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak.

Lehenengo kontzertua (Gabriel Aresti Mug(H)arri) hurrengo astean izango da, BBK Aretoan (ostegunean, abenduaren 4an, 19.00etan). Sarrerak erosi, hemen. Joxan Goikoetxea musikariak Aresti omentzeko beren-beregi sortutako ikuskizuna da Gabriel Aresti Mug(H)arri. «Sorkuntza eszenikoan hitzen eta melodien arteko elkarrizketa garaikidea emango da, Gabrielen pentsamendua, estetika eta iruditeria ideologikoa biziberritzeko asmoz», aurreratu du musikari gipuzkoarrak. Goikoetxeak EusKameratako kideekin (Beñat Egiarte, Amaia Azkue, Xabier de Felipe eta Xabi Paya) batera jardungo du oholtza gainean.

Bigarren kontzertua abenduaren 10ean (asteazkena) izango da, Arriaga Antzokian, 19.30ean. Sarrerak erosi, hemen. Bertan, euskal kantutegiko abesti ugari interpretatuko dira; tartean, Arestik berak idatzitako batzuk. Oholtza gainean izango dira Jon Maia bertsolaria, Rafa Rueda musikaria eta Bilboko Koral Elkarteko Euskeria Abesbatza. Maiak 'Nire aitaren etxean' inspiratutako bertsoa botako du eta Euskeria abesbatzak euskal kantutegiko abesti ezagunak interpretatuko ditu; tartean, 'Zeruan eder ilargia' (Aita Donostia), 'Maitia nun zira' (José Uruñuela), 'Aitarik ez dut' (Errobi) edo 'Lau teilatu' (Juan Carlos Pérez). Azkenik, Rafa Rueda musikariak Arestiren hitzekin eginiko lau kanta joko ditu: 'Preso gaudenon ahoetatik', 'Nire izena', 'Bilbaoko kaleak' eta 'Egia bat' esateagatik.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  2. 2 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  10. 10

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bi kontzertu eskainiko dituzte Bilbon, Gabriel Arestiri omenaldia egiteko

Bi kontzertu eskainiko dituzte Bilbon, Gabriel Arestiri omenaldia egiteko