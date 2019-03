Koma taldeak 'La fiera nunca muere' izeneko bira berria aurkeztuko du larunbatean Gasteizen Koma taldea duela hamar urteko kontzertu batean. Taldeak berriro elkartzea erabaki zuen iaz, 2012an desegin eta gero, eta larunbatean Gasteizko Jimmy Jazz Aretoan joko du PAUL PICADO Miércoles, 20 marzo 2019, 14:06

Koma taldea berriro itzuli da. Duela 7 urte desegin zen, baina iaz berriro elkartzea erabaki zuen, eta azkenaldian egindako lanari esker, 'La fiera nunca muere' izeneko bira prestatu du. Horrela, larunbatean, Jimmy Jazz aretoan abentura berria aurkeztuko du, baina ez da talde bakarra izango, izan ere, The Lizards taldea ere arituko da talde gonbidatu gisa. Aretoko ateak 20:00etan irekiko dituzte, eta kontzertua handik ordu erdira hasiko da, 20:30ean. Sarrerak Interneten (16,80 euro, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan (18 euro) eros daitezke.

Koma taldea 1995. urtean sortu zen Iruñean, eta batik bat heavy metal musika estiloa erabiltzen du. Bere lehen maketa, sortu zen urte berean argitaratu zuen eta berehala saltzea lortu zuen. Horri esker, taberna eta gaztetxeetan kontzertuak ematen hasi ziren. Lehen lan luzea 1996. urtean kaleratu zuten, eta horren ostean 57 kontzertuko bira eman zuten Estatu osotik. Berehala plazaratu zuten bigarren lana ere bai, 1997. urtean, hain zuzen ere. Guztira 10.000 ale saldu zituzten 10 egunetan, eta, beraz, argi dago arrakasta handia izan zuela. Lan horrekin 71 kontzertuko bira egin zuten, 1998ko urritik 1999ko urtarrilera arte.

Harrezkero beste sei lan kaleratu zuten, baina Brigi Duque taldeko abeslari eta buruak 2012. urtean taldea uztea erabaki zuten, eta haren atzetik, beste bi kidek ere agur esatea erabaki zuten. Azkenean taldea guztiz desegin zen, baina, iaz, esan bezala, berriro elkartzea erabaki zuten, diotenez, dena ez delako betiko, eta elkarrekin berriro jotzeko gogoa zutelako. Horrenbestez, larunbatean beraien musikaz gozatzeko aukera izango da berriz Gasteizen.

Oso iritzi onak

Bestalde, The Lizards 2007. urtean Bartzelonan sorturiko taldea da, eta bere musikan Joan Jett, Motorhead edo Misfits taldeen eragina hautematen da. Lehen diskoa 2011. urtean kaleratu zuten eta bigarrena, handik lau urtera. Hamar urte baino gehiagotan kontzertuak ematen egon ziren, hala nola Frantzian eta Alemanian, eta publikoaren eta adituen oso iritzi onak jaso zituzten.

Punka eta hard rocka bateratzen dutenez, nazioarteko beste talde ezagunekin kontzertuak egin dituzte, hala nola Nashville Pussy (Resurrection Tour), Peter Pan Speedrock, The Last Vegas, Cavalera Conspiracy (Kaiowas Fest), The Hangmen, The Sisters of Mercy, Nelson Can (Low Festival), The Flaming Sideburns, The Dickies eta The Avengers taldeekin. Urte honetan, otsailean, hirugarren lana kaleratu dute, eta hori aurkezteko zenbait kontzertu emango dituzte Estatu osotik. Horietako bat, Gasteizekoa izango da.