Juanjo San Sebastian Mendi Film Festivaleko epaimahaikide izango da Aldo Audisio, Emi Ueyama, Jim Herrington eta Suzan Beraza dira Bilboko mendi zinema jaialdiko epaimahaia osatzeko hautatutako beste adituak AMALIA IBARGUTXI Jueves, 16 agosto 2018, 01:04

Bilbok mendi zinemarekin duen urteroko hitzordua gerturatzen ari da, eta pixkanaka, Bilbao Mendi Film Festivaleko aurtengo edizioko datu gehiago ari da ezagutzera ematen antolakuntza taldea. Duela egun batzuk jaialdiaren aurreko Mendi Tourreko datak argitaratu zituzten, eta non ikusi ahalko diren iazko film horiek. Adierazi zutenez, hamalau udalerritara helduko dira mendi filmak. Orain, epaimahaiaren berri eman dute. Juanjo San Sebastian, Aldo Audisio, Emi Ueyama, Jim Herrington eta Suzan Beraza dira hautatutako adituak.

Mendi zinemarekin nolabaiteko harremana daukate bost epaimahaikideek, baina, aldi berean, lan eta ibilbide desberdinak izan dituzte. Juanjo San Sebastian bilbotarra da horietako bat. Mendiko espedizioetan aditua, dokumentalista lanak egin ditu mendi espedizio askotan. Espainiako goi mendiko gidarien lehenengo eskola-tailerren zuzendari teknikoa izan zen, eta 15 urte baino gehiagoz TVE-ko Al Filo de lo Imposible saioarekin kolaboratu zuen. Euskal Telebistan arrakastaz emititutako hainbat dokumentalen gidoilari eta zuzendari ere izan zen, hainbat lehiaketatan sariak lortu zituelarik.

Aldo Audisio italiarrak, adibidez, IAMF-International Alliance for Mountain Film-eko sortzaile eta koordinatzaileetako bat izan da 2000 urteaz geroztik, eta IMMA-International Mountain Museums Alliance-eko koordinatzaileetako bat 2015etik. Aurten erretiroa hartu du lan horietatik, hala ere. Egun Trento Film Festivaleko antolakuntza taldeko kide da.

«Mendiko kulturaren dibulgazioa izan du ipar-orratz», erakunde antolatzaileak jakinarazi duenez, eta hamaika ekintza sortu eta bultzatu ditu xede horrekin, zuzendu duen Museo della Montagnatik nahiz mundu osoan dituen kontaktuen bidez. 700 erakusketa baino gehiago antolatu ditu Italian zein nazioartean, baita era guztietako ikuskizunak, ekitaldiak eta ikerketa proiektuak ere.

Mendiko zinemagintzarentzat hainbat modutan egin du lan. Besteak beste, ikonografia esploratu du, 4000 titulu baino gehiago dituen mendiko filmen lehen hiztegia landu du eta 'Terre Magellaniche' (A.M. De Agostini, 1933) filmaren zaharberritzean parte hartu du. Museo della Montagnaren Zine Historiako Liburutegiaren sortzailea ere bada, eta era desberdinetan Europako telebista kate askorekin aritu izan da elkarlanean. IAMF-International Alliance for Mountain Film-eko 24 jaialdietatik 21etan parte hartu izan du, eta 15etan epaimahaiko kide izan da, maiz presidente.

Emi Ueyamajaponiarra da hirugarren epaimahaikidea. Japoniako finantza egunkari handienean lan egin du, eta hamar urtez Ipar Amerika eta Hego Amerikako egoitzetan lan egindakoa da. Zinemagintza munduan 2000ko hamarkada hasieran murgildu zen,batik bat elkarrizketatzaile bezala. New Yorken, eta Torontoko (Kanada) Sinsedai Cinema Festival-eko programatzailea izan da ere bai, eta egun, Tokyo International Film Festivaleko aurre-hautaketa saileko programatzailea da 2014az geroztik. Besteak beste, Tadasuke Kotani zuzendariaren The Legacy of Frida Kahlo koproduzitu du, mundu mailan ezaguna den Miyako Ishiuchi argazkilariak Frida Khalo artistaren hainbat objektu pertsonal erretratatu zitueneko proiektua. Ekoizle bezala, Emi Ueyamak 6 proiektu berri ditu eskuartean, tartean Yujiro Harumotoren hurrengo filma, A Balance, Tetsuichiro Tsutaren Black Cattle, eta Bastian Meiresonneren An Amazing Story: Masahiro's Journey dokumentala.

Beste emakume batek ere parte hartuko du Mendi Film Festivaleko epaimahaian. Suzan Beraza du izena, eta 30 saritik gora jasotakoa da nazioarteko zinema jaialdietan. Bere lehen filmak, Bag It izenekoak, Britdoc Impact saria jaso zuen Berlinen, eta 30 herrialde baino gehiagotako telebistetan eman da. Bere azken proiektua, Uranium Drive-In, Sundance Institute-k babestu zuen eta Zinema munduko Emakume Kazetarien Elkargoak bikaintasun dokumentalaren saria eman dio, besteak beste. Egun, Massacre River filmaren produkzioan ari da buru-belarri lanean. Gainera, Telluride-eko (AEB, Colorado) Mountain Film Jaialdiko zuzendaria da.

Jim Herrington estatubatuarra ere izendatu dute epaimahaikide. Argazkilari ezaguna da, Benny Goodman, Willie Nelson, The Rolling Stones, Cormac McCarthy, Morgan Freeman eta Dolly Partonekin lan egindakoa besteak beste. Vanity Fair, Rolling Stone, Esquire, GQ, Outside edota The New York Times-en argitaratu ditu bere lanak, eta baita dozenaka album azaletan ere.

Alpinista ezagunak ere erretratatu ditu azken bi hamarkadetan, Kurt Diemberger, Royal Robbins, Reinhold Messner, Yvon Chouinard eta Riccardo Cassin tartean.'The Climbers' liburuarekin Kanadako Banff Film & Book Festivaleko Sari Nagusia eta Alpinismoaren Historia Saria irabazi zituen 2017an.

Herringtonek HBO/Cinemax-entzat Jerry Lee Lewisen atalaren ekoizpenean parte hartu zuen, eta baita iaz irailean estreinatu zen Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bu-en ere. Herringtonen argazkiak hainbat hiritako galerietako erakusketetan egon dira, New York, Los Angeles, Washington DC, Nashville, Milwaukee edota Charlotte, adibidez, eta bilduma pribatu askotan ere badaude.