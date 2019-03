John Paul Keith gitarra-jotzailearen kontzertua, gaur, Jimmy Jazzen John Paul Keith musikaria. / DV Gasteizko aretoko ateak 21:30ean irekiko dituzte eta kontzertua handik ordu erdira hastea aurreikusi dute PAUL PICADO Jueves, 28 marzo 2019, 23:59

John Paul Keith abeslari, konpositore eta gitarra-jotzailearen kontzertua izango dugu gaur ostiralean Jimmy Jazz aretoan. Bakarka arituko den musikari honen kontzertua 22:00ak aldera hasiko da, baina aretoko ateak ordu erdi lehenago irekiko dituzte, hots, 20:30ean. Sarrerak ohiko lekuetan eros daitezke, hots, Interneten (17,5 euro, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan (20 euro).

Musikari amerikarrak 12 urte daramatza dagoeneko musikaren munduan, eta orain arte lau lan kaleratu ditu, bakarka, eta laurek arrakasta handia lortu dute. Gaur egun, hirugarren bira prestatzen ari da 'Heart Shaped Shadow' izeneko azken lanarekin, eta udaberrian egitea aurreikusi du. Lan hori, Will Sexton gitarra-jotzaile mitikoak ekoiztu zuen, Last Chance Records konpainiarako, eta iaz kaleratu zuen, martxoan. Horrez gain, Motel Mirrors taldearen lehen lanean kolaboratzaile gisa aritu da 'In The Meantime' izeneko diskoan.

John Paul Keithek beste proiektu batzuetan ere parte hartzen du. Horrela, berriki Red Hot Chili Peppers taldearen omenez egindako 'Red Hot: A Memphis Celebration of Sun Records' lanean izan zen. Bestalde, 2017. urtean Billy Gibbonsekin aritzeko aukera izan zuen Roy Orbisonentzat egindako Memphis Music Hall of Fame jaialdiaren hasierako ekitaldian. Urte berean, Don Bryanten 'Don't Give Up on Love' izeneko diskoan abesti batean parte hartu zuen. Disko hori, 2018ko Blues Music Awards sarietarako deitu zuten, urteko lanik onenaren sarirako. Beraz, gaurko kontzertuan bere maila erakusteko aukera ere izango du Gasteizen.