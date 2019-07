Joan Baezen ahots eta kanta klasikoek aho bete hortz utzi zituen Donostiako Jazzaldira gerturatu ziren zaleak Joan Baez, Donostiako Jazzaldiko kontzertuan. Ordu eta erdi inguruko kontzertuan errepertorio zabala eskaini zuen, hainbat abeslari ezberdinen kanten errepasoa burutuz UNAI SARRIUGARTE Viernes, 26 julio 2019, 11:33

Donostiako Jazzaldiaren 54. edizioaren irekiera ekitaldiak zur eta lur utzi zituen Zurriolako hondartzako agertoki berdera hurbildu ziren zale ezberdinak. Eguzkia jaun eta jabe izan zen zeruan eta horrek jardunaldia girotzen lagundu zuen. Bertan adin guztietako zaleak bildu ziren Joan Baez abeslari, konposatzaile eta aktibista estatubatuarraren musika emanaldia ikusteko helburuarekin.

60 urte agertokien gainean daraman New Yorkeko musikariak atzo Donostian bere ibilbideko azken-aurreko kontzertua eskaini zuen eta berarentzat euskal lurraldean jotzea oso berezia izan zen. Publikoa euskaraz agurtu ondoren, hondartza batean jotzen zuen lehenengo aldia zela aitortu zuen. Baezek bere ibilbideko azken kontzertua Europan Madrileko Real Agertokian eskainiko du uztailaren 28an.

Ordu eta erdi inguruko kontzertuan errepertorio zabala eskaini zuen. Bertan hainbat abeslari ezberdinen kanten errepasoa burutu zuen: Bob Dylan, Simon and Garfunkel, Mikel Laboa, John Lennon, Joan Manuel Serrat etab.

Musika emanaldia harmonikaren maisua den Bob Dylanen «Don't think twice, it's all right» abestiarekin hasi zuen. Ondoren, Kris Kristofferson y Fred Foster abeslari estatubatuarren «Me and Bobby McGee», Jani Joplinek Pearlen (Columbia, 1971) ospetsu egin izan zuen kantarekin ekin zion kontzertuari eta, Miguel Hernandezek idatzitako eta Joan Manuel Serrat kantautoreak abestutako «Llegó con tres heridas» olerkiak jarraitu zion.

Kontzertuan 20 bat abesti jo zituen eta hainbat hizkuntzetan abesten ausartu zen: euskaraz, gaztelaniaz edota ingelesez interpretatu izan zituen kantok.

Oholtza gainean Joan Bazekin batera Dirk Powell, Gabriel Harris eta Grace Stumberg egon ziren. Aipatutako artista ezberdinez gaindi, beste zenbait ere interpretatu zituen New Yorkeko aktibistak. Abesti bakoitza publikoarentzako opari bat izan zen, 60 urte luzeko ibilbideari agurra esateko zuen aukerarik onena izan baitzuen Bazek.

Joan Baezek bere kontzertuetan bidegabekeri sozialaren aurka gogor egiten du eta asteazkenean ere egungo gizartean gertatzen diren bidegabekeria hauek salatzeko aukera izan zuen. Esparru honetan hainbat abesti jo zituen: Woody Guthrieren «Deportee (Plane wreck at Los Gatos)» edota The Golden Gospel Singersen «Oh, freedom» kanta izan ziren hauetako batzuk. Era berean, Bob Dylanen «It ain't me babe» edota Joxean Artzek idatzitako eta Mikel Laboak abestutako »Txoriak txori« poema.

Gainera, Barack Obama Estatu Batuetako presidente ohiari keinu eder bat egin zion Zoe Mulfordek idatzitako «The President sang amazing grace« abestia kantatu zuenean. Mulfordek abesti hau Charlestonen 2015. urtean hil izan zituzten afroamerikarren omenez idatzi zuen. Violeta Parra Txileko abeslariaren «Gracias a la vida» kantak ere bere esparrua izan zuen gau magiko hartan.

Jendeak kontzertua amaitutzat ematen zuenean Baez berriro ere agertokira gerturatu zen. BISerako kanta klasikoenak utzi zituen aktibista eta abeslari estatubatuarrak: Bob Dylanen «Forever young», John Lennonen «Imagine», «Here's to you, Nicola and Barte», Estatu Batuetako kanta tradizionala den «Dink's song» edota Baezek berak abestutako «No nos moveran» kantak agurra eman zioten Donostiako hareatza honetan inoiz eskaini izan den kontzertu ahaztezin honi.