Jesse Dayton estatubatuarraren kontzertua, ostiralean, Hell Doradon

Jesse Dayton gitarra jotzaile estatubatuarraren kontzertua izango da ostiralean Hell Dorado klubean. Kontzertua 23:00etan hasiko da, baina aretoko ateak 22:00etatik aurrera egongo dira zabalik. Sarrerak Interneten (15,5 euro, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan bertan eros daitezke (16 euro). Bazkideentzako sarrerak 12 euro balioko du.

Jesse Daytonek oso modu berezian lortu zuen musikaren munduan ospetsu egitea. Izan ere, Texasko The Boulevard izeneko klub batean kontzertu bat ematen ari zen, eta blues musika estiloko enpresaria zen Clifford Antone hura ikusten joan zen. Txundituta geratu zen Daytonekin, edozein motatako musika jotzeko gai zelako. Ahozapi batean bere telefonoa idatzi eta Austinen zuen bere lokalean jotzeko gonbidatu zuen. Harrezkero Dayton etengabe aritu da kontzertuak ematen.

Besteak beste Johnny Cash, Waylon Jennings eta Willie Nelson musikariekin aritu da gitarra jotzen, eta askotan ibili da Rob Zombie beldurrezko filmen zuzendariarekin laguntzaile gisa. Waylon Jenningsekin 'Right on Time' diskoaren gitarra jotzaile nagusia izan da, eta Ray Priceren 'Prisoner of Love' taldean ere gitarra-jotzaile gisa aritu da.

2014. urtean John Doerekin bira bat egin zuen, handik urtebetera X bandarekin egin zuen bira AEBtik, Billy Zoom ordezkatuz, eta 2016. urtean Doerekin ibili zen berriro bira egiten. 1995. urtean lehen diskoa kaleratu zuen, 'Raisin' Cain' izenekoa, eta harrezkero beste bederatzi atera ditu, azkena, 2018. urtean, 'The Outsider' izenekoa. Ostiraleko kontzertuan azken diskoaren abestiak joko ditu batik bat, baina ezagunak diren beste batzuk entzuteko aukera ere izango da.