Jeremy Wade artista berlindarraren 'Articulating disorientation' workshop-a izango da Gasteizen Abuztuaren 30ean hasi eta irailaren 1ean amaituko da PAUL PICADO Lunes, 19 agosto 2019, 21:09

Jeremy Wade artista berlindarrak hiru eguneko workshop-a egingo du abuztuaren 30etik irailaren 1era Gasteizko Artium museoan. Horrela, parte hartzen duenak «articulating disorientation» prozesuari buruz ikasi ahalko du hiru egun horietan.

Ordutegiari dagokionez, ostiralean, 15:00etatik 20:00etara izango da, eta larunbat eta igandean 09:00etatik 14:00etara. Igandeko saioa amaitu eta gero, 20:00etan, bere lana aurkeztuko du jendaurrean. Prezioa 80 euro izango da, eta izena emateko mezu bat bidali beharko da helbide honetara: danzalava@gmail.com.

Jeremy Wade antzezlea, zuzendaria eta irakaslea da. Holandako Dantza Berriaren Garapenerako Eskolan gradua eskuratu zuen, eta horren ondoren egindako «Glory» izeneko lehen saioarekin Bessie saria eman zioten New Yorkeko Dance Theater Workshop-en. Geroago Berlinera joan zen eta harrezkero Hebbel antzokiarekin lankidetzan egiten du lan.

Besteak beste 'Fountain', 'Together Forever', 'Death Asshole Rave Video', 'Drawn Onward' eta 'Between Sirens' saioak prestatu ditu, eta zenbait sinposiotan ere parte hartu du, hala nola 'Politics of Ecstasy 2009', 'Creature Feature 2009-11', 'The Great Big Togetherness 2015' eta 'Take Care 2017'.

'Articulating disorientation' prozesuari dagokionez, dioenez, bultzadek, irudiek, sentsazioek eta benetako edo gezurrezko esparru anatomikoek gorputza mugitzen uztea da. Horrela, dantzariek beren dantza aurki dezakete, norberaren gorputzaren arabera. Tailer hau hainbat tokitan eman du 2009. urtetik, eta asteburu horretan Gasteizen izango dugu.