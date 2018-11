Jeff Kaiser tronpetistaren boloa, Jesus Guridi Musika Kontserbatorioan Jeff Kaiser tronpeta jotzen. / Gasteizko Udala Kontzertua 20:30ean hasiko da, baina horren aurretik master class bat ere izango da 18:15ean, Kaiserrekin PAUL PICADO Martes, 20 noviembre 2018, 22:19

Ostegun honetan Jeff Kaiser tronpetistaren kontzertua izango dugu Jesus Guridi Musika Kontserbatorioan. Kontzertua 20:30ean hasiko da, baina horren aurretik master class bat ere izango da 18:15ean, Kaiserrekin. Kontzertua XV. Bernaola Festival ekitaldiaren barruan izango da. Gasteizen sortutako musika-ekitaldi garrantzitsua da, eta bere helburua XXI. mendeko musikaren aniztasuna zabaltzea da.

Jaialdiak mundu osoko musikagile zein interpretatzaileak biltzen ditu, eta dagoeneko ospe handia du, izan ere, hamabigarren edizioaz geroztik, nazioarteko ikuspegi musikalean erreferentziako ekitaldi bihurtu da. Horrela, mundu osoko konpositore eta abeslariek parte hartzen dute kontzertuetan. Horietako azkena abenduaren 3an izango da.

Jeff Kaiser tronpetista, konpositorea, orkestra-zuzendaria, teknologia berrien garatzailea eta etnomusikologoa da. Kaiserrek bere instrumentu tradizionalaren ikuspegi integratzailea hartzen du garatzeko bidean den teknologiarekin. Bere musikaren erroak jazzaren barruan daude, tradizio esperimentalen barruan, eta inprobisazioa eta mendebaldeko artearen musika nagusi dira.

Kaiserrek hogeita bost lan baino gehiago grabatu ditu eta hainbat ekitaldi ospetsutan parte hartu du, hala nola Vision Festival jaialdian, New Yorkeko Festival of New Trumpet jaialdian, Los Angelesko Disney Concert Hall-eko REDCAT antzokiaren irekieran, eta Alemaniako, Ingalaterrako, Herberehetako, Suediako, Espainiako, Mexikoko eta Estatu Batuetako kontzertu-aretoetan. Halaber, zenbait taldetarako konposizio-lanak ere egiten ditu.