Euskal hezkuntza sistema bullyingaren arazoaren aurrean
Ongizate emozionala bermatzea lehentasunezko kontua da ikastetxeentzat
Osteguna, 6 azaroa 2025, 14:07
Sandra Peña nerabeak eskola-jazarpeneko kasu batengatik bere buruaz beste egin izanak kezka piztu du hezkuntza-sisteman. Euskadiko ikastetxeek hainbat tresna dituzte errealitate horri aurre egiteko; besteak beste, azken urteotan BAT Taldea (Anti-Bullying) sortu dute zentro bakoitzean, ongizate-koordinatzaileak barne (EAEn, guztira, 900 inguru dira). Eskola-jazarpeneko kasu bat gertatzen denean, hezitzaile horiek koordinatzen dute erantzuna.
Gainera, Hezkuntza Sailak duela ia hamar urte garatu zuen Bizikasi estrategia integrala. Estrategia horren parte diren hainbat protokolo daude, ongizate emozionala eragozten duten forma desberdinei aurre egiteko diseinatu direnak. Hor sartzen dira bullyinga edo egoera suizida (protokolo guztiak hemen ikusgai). Protokolo horiek aktibatzeko ardura ez da irakasleena soilik, familiei ere dagokie ikerketa bat abiaraztea, seme-alabek jazarpena jasaten dutela susmatzen badute. Hau da, familien eta eskolen arteko harremana funtsezkoa da.
«Gu ez gara ez psikologoak ezta psikiatrak ere», esan zidan irakasle batek. Eta egia da. Ezin diegu beraiei eskatu egoera guztiak konpontzeko. Askotan, sufritzen ari den nerabe baten bidelagunak baino ezin dira izan. Eta ez dugu ahaztu behar protokolo askok ez dituztela egoerak konpontzen, suizidio-saiakeren kasu askotan arazoaren muina osasun mentala baita. Protokolo horien betebeharra eskolako bizikidetza berreskuratzea da.
Eskola batean hamaika egoera gerta daitezke. Baina ez da egia irakasleek beste leku batera begiratzen dutenik bullying kasu baten aurrean, duela egun batzuk Bilbon egin zen manifestazio batean esan zen bezala. Eta, logikoa denez, askori min ematen diete horrelako salaketek. Jakina, irakasle batzuk ez daude kontzientziatuta, beste hainbat familiekin gertatzen den bezala. Baina euskal hezkuntza-sistemak gero eta ahalegin handiagoak egiten ditu nerabeen ongizate emozionala sustatzeko.
Jakina, gauzak ez dira beti ondo egiten. Horren erakusgarri da iaz epaitegi batek Bilboko ikastetxe bat bullying kasu batengatik familia bati 40.000 euroko kalte-ordaina ematera behartu izana. Kasu horretan, protokoloak martxan jarri ziren, eta Ikuskaritzak artxibatu egin zuen. Hala ere, epaiaren arabera, ikastetxe horretako agintariek ez zioten gatazkari behar bezala heldu.
Gizartea aldatu egin da eta pandemia inflexio puntu izugarria izan zen. Nerabeek osasun mentala jarri dute erdigunean, eta behar handiagoak dituzte. Baina denok jakin behar dugu jazarpena ez dela eskolan bakarrik gertatzen, sare sozialetan ere oso presente dagoela, etab. Guztion erantzukizuna da, zalantzarik gabe, baita hedabideena ere. Beraz, ez dezagun borroka eten, berebiziko garrantzia du eta.