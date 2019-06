Miren Arenzanak, Sahatsa Jauregik eta Xabier Arakistainek irabazi dituzte Gure Artea sariak Miren Arenzana eta Sahatsa Jauregi, atzo, Bilboko Arte Ederren Museoan. / Luis Ángel Gómez EL CORREO Martes, 18 junio 2019, 13:29

Miren Arenzana 'Ibilbide artistikoaren aitortza' modalitatean, Sahatsa Jauregi 'Sorkuntza lanaren aitortza' modalitatean eta Xabier Arakistain 'Arakis' 'Arte plastiko eta ikusizkoen arloan agenteek egindako lanaren aitortza' modalitatean izan dira aurten Gure Artea sarien irabazleak. Arte plastikoen eta ikusizkoen arloan Euskadin ematen diren garrantzitsuenak dira hauek, eta emateko ekitaldia Gasteizko Artium museoan, datorren irailean egingo dela aurreratu zuten atzo sarien arduradunek. Arenzana eta Jauregi epaimahaiaren erabakia iragartzeko ekitaldian izan ziren, eta poza agertu zuten saria lortzeagatik. Arakistain, berriz, Euskaditik kanpo dago eta ezin izan zen ekitaldira azaldu.

Esan bezala, 'Ibilbide artistikoaren aitortza' Gure Artea saria Miren Arenzana Letamendi artista bilbotarrak jaso du aurten. Gure Artea sarietako epaimahaiak bere erabakian adierazi duenez, Arenzanaren lana «erreferentzia garrantzitsua da ondoko belaunaldientzat». Halaber, bere sorkuntzan genero ikuspegia txertatzeko egin duen apustua nabarmendu du.

«Hiru hamarkadaz lanean ibili ondoren, Miren Arenzana Letamendi eskultoreak bere obretan beste esparru eta diziplina batzuetako erreferentziak erabiltzen ditu, adibidez, diseinua eta arkitektura. Laurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, bere produkzioa industriako materialen (plastikoak, gomak, metakrilatoak) eta eskulangintzako beste batzuen (bordatuak) inguruko ikerketa izateagatik definitzen da, baita eskulturaren praktika esanahi eta berrikuntza formaleko beste esparru batzuetara zabaltzen duten objektuak birziklatzeagatik ere», nabarmendu du epaimahaiak.

Halaber, bere lanak azken urteetan bizi izan duen bilakaera azpimarratu du epaimahaiak: «Azken urteetan artistaren jarduera gero eta soilago bihurtu da, gu mugitzen eta bizi garen espazioa definitzeko, espazio hori galeriarena edo etxeko espazio batena izan kontuan hartu gabe. Arkitekturarekin jokoak, argia eta kolorea modu askotara inbrikatzen dira bere azken proposamenetan».

Ezohiko begirada bat

Bestalde, 'Sorkuntza lanaren aitortza' Gure Artea Sahatsa Jauregi Azkaraterentzat izan da aurten, «eskulturari eta artxiboari loturiko lan bat garatzeagatik eta herri kulturaren forma ezberdinen analisi sakonean oinarritutako erreferentzia aukera itzela osatu duelako horretarako».

Era berean, epaimahaiak bere ekoizpen zabala nabarmendu du: «Baina etengabeko elkarlaneko saretan eragileak eta praktikak lotzen dituen Euskal Herriko artearen kartografia batean Jauregiren jarduera garrantzitsua bada ere, artista gisa produzitzen duena bere belaunaldiko azpimarragarrienetakoen artean kokatzen da. Azken urteetan eraiki duen formen eta irudien katalogo zabalak, hainbat testuingurutan eta euskarritan erakutsia, berau inguratzen duena modu berezi eta zehatz batean erregistratzen duen bildumagile artatsu bati buruz hitz egiten du».

Era berean, bere ikuspegi artistikoaren berezitasuna goraipatu du: «Inguratzen gaituenari buruzko ezohiko begirada bat da berea. Bertan gustuaren konbentzioak analizatzen ditu herrikoitasuna eta kitsch aipatzen dituen iruditeria konplexu eta aberats bat eraikiz».

Pentsamendu garaikideko kultur gune berritzaile

Azkenik, Xabier Arakistain Ecenarro 'Arakis' saritu dute 'Arte plastiko eta ikusizkoen arloan agenteek egindako lanaren aitortza' modalitatean. Erakusketa komisario gisara izan duen ibilbidea azpimarratu nahi izan zuen epaimahaiak, non «emakumezko eta gizonezko artistak berdintasunez tratatu eta arte ofizialaren historiografiaren kanonak berraztertu baitituen».

Epaimahaiak ondoko erakusketak aipatu zituen, besteak beste, 'Transexual Express' (Bilbaoarte, 1999), 'Transexual Express' Rosa Martinezekin batera (Bartzelona, 2001), 'Kiss Kiss Bang Bang' (Bilboko Arte Ederren museoa, 2007), 'Guerrilla Girls' (Azkuna Zentroa, 2013), 'Why Not Judy Chicago?' (Azkuna Zentroa, 2015) eta 'Margaret Harrison. Sexu, klase eta indarkeriaren arteko harremanak' (Azkuna Zentroa 2017).

Bestalde, epaimahaiak nabarmendu zuen Arakistain Bilbaoarteko erakusketa programaren arduraduna izan zela 2001etik eta 2003ra eta Gasteizko Montehermoso Kulturuneko zuzendaria 2006tik 2011ra: 'Montehermoson, kudeaketa eredu feminista zuen arte eta pentsamendu garaikideko kultur gune berritzaile bat sustatu zuen, emakumeen paritatea bermatuz programa guztietan'.

Azkenik, hitzaldi ugari eman dituela azpimarratu du, hala nola Londresko Tate Modern, Royal College of Art eta UCL-n; Parisko EHESSen; Vienako MAKen; Berlingo 8. Bienalean; New Yorkeko Brooklyn Museum eta New Museum eta Boston College-n; Mexiko Hiriko MUACenM Costa Ricako Unibertsitatean; Txileko Santiagoko Arte Ederren museoan edota Madrilgo MNCARSen.