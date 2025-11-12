Idazleek 22 liburu aurkeztuko dituzte ZuNonHanDA! azoka ibiltarian
2020tik martxan dagoen ekimena azaroaren 17tik abenduaren 4ra bitartean izango da, lehenbizikoz, Durangoko Azoka baino lehen
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 12:07
Durangoko Azoka erritmoa hartzen ari da. 'Kulturaren Jaialdia' eslogan berria eta hirurogeigarren edizioko «kartel infinituak» aurkeztu eta gero, azaroaren amaieran DA! PRO topaketak programatzaileak eta sortzaileak berriro elkartuko dituela jakin genuen joan den astean. Bada, orain, antolatzaileek azaroaren 17tik abenduaren 4ra bitartean ZuNonHanDA! azoka ibiltaria ospatuko dela eman dute jakitera. Hau da, lehenbizikoz, Durangoko Azoka baino lehen eramango dute aurrera ekimena, bertan egiten diren liburu aurkezpenek are ikusgarritasun gehiago izan dezaten.
Zertan datza ekimena? 2020an martxan jarritako ZuNonHanDA! egitasmoari esker, Euskal Herri osoko 19 dendatan, Durangoko Azokan eskuragarri egongo diren liburu berrien aurkezpenak egingo dira. «Aurkezpen horiek formatu askotarikoak izango dira eta idazlea beti egongo da presente», esan dute.
Horrekin batera, iragarri dutenaren arabera, «60. Durangoko Azokan plazaratutako nobedadeen sortak Euskal Herri osoko 67 liburu saltokitan izango dira eskuragarri». Beraz, datorren astetik hasita, Durangoko Azoka ibiltaria izango da eta hartzaileen herrietara zuzenean helduko da.
Ekimen honen asmoa ez da soilik Durangoko Azokaren oihartzuna Euskal Herri osora zabaltzea; liburu saltokiek urte osoan zehar egiten duten lana aitortzea ere bada xedea. Horregatik, Durangoko Azoka Kulturaren Jaialdia den heinean, bertan batuko den indarra Euskal Herriko dendatara barreiatuko da. Izan ere, Azokako iturriek azpimarratu dutenez, euskal kulturaren erakusleiho erraldoia izanik, Azokaren bokazio nagusienetako bat kultur sorkuntza zein zaletasuna hauspotzea eta sortzaile, bitartekari eta herritarren arteko zubi lanak eraikitzea da.
Aurkezpenak
Araba Idazlea: Julene Gatzagaetxebarria. Izenburua: Etengabeko (ber)eraikuntzan. Hizlariak: Julene Gatzagaetxebarria eta Alex Martínez Carpio musikaria. Aurkezpen mota: Errezitaldi musikatua. Eguna: Azaroaren 19a. Ordua: 19.00etan. Saltokia: Zuloa Irudia (Gasteiz)
Bizkaia Idazlea: Iñigo Mtz. Peña. Izenburua: Ezinezkoaren alde. Hizlariak: Iñigo Mtz. Peña, Aiala Garabieta eta Maitane Nerekan. Aurkezpen mota: Mahaingurua. Eguna: Azaroaren 29a. Ordua: 12.00etan. Saltokia: Casal Liburudenda (Getxo)
Gipuzkoa Idazlea: Urtzi Leonet. Izenburua: Itzalen dama eta Patxi Bakallu. Lanbroetako zalduna. Hizlariak: Urtzi Leonet, Aitor Azurki eta Iñaki Holdago ilustratzailea. Aurkezpen mota: Aurkezpen ilustratua. Eguna: Abenduaren 1a. Ordua: 19.00etan. Saltokia: Casa del Libro (Donostia)
Nafarroa Idazlea: Iban Garro. Izenburua: Euri beroak. Hizlariak: Iban Garro eta Olatz Rojo musikaria. Aurkezpen mota: Errezitaldi musikatua. Eguna: Azaroaren 21a. Ordua: 19.00etan. Saltokia: Ino Liburudenda (Lizarra)