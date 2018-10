Iberiar penintsulako historiaren eta feminismoen inguruko «elkarrizketa sortzeko liburua» Fotolia 'A new history of iberian feminisms' lanean, iragan feministaren inguruko ezjakintasunari aurre egin nahi diote egileek AMALIA IBARGUTXI Domingo, 7 octubre 2018, 23:42

Iberiar penintsulan izan al da, Portugal eta Espainiar Estatuetan, berdin garatu den pentsamendu edo korronte ideologikorik? Historia politikoaren tokian tokiko garapenak ez du baimendu ohi halako antzekotasunik, eta hori aztertu dute hogeita hamar ikertzailek. Horietako bederatzi Euskal Herriko Unibertsitatekoak, 'A new history of iberian feminisms' (University of Toronto Press, 2018) lanaren lehenengo zatian.

Espainiako Estatuko eta Portugaleko feminismoen historiari «begirada kolektibo berria» eman diote, XVIII. mendetik hasi eta gaur egunera arte. Liburua aurkeztu dute EHUko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatean, Silvia Bermúdez Santa Barbara-Kaliforniako Unibertsitateko irakasle eta, Roberta Johnsonekin batera, lanaren editoreetako batek (Johnson ere Los Angeles-Kaliforniako Unibertsitatekoa da), Mari Luz Esteban EHUko Gizarte Antropologiako irakasleak eta Mª Ángeles Cabré, Bartzelonako Generorako Behatoki Kulturaleko zuzendariak.

Estatu Batuetako unibertsitateetan izandako harrera ona dela eta, bigarren edizioa argitaratzea aurreikusi dute. «Ez dugu feminismo bakar bat, asko dira, eta pluraltasun hori da, hain zuzen ere, aberats egiten duena. Esku anitzekin idatzitako lan honek iragan feministaren ezjakintasunari aurre egin nahi dio; belaunaldi gazteenek, orokorrean, ez dakite, XX. mendeari buruz ari garenean ere, zergatik ez zen sartu Emilia Pardo Bazán Espainiako Errege Akademian, zein izan zen genero-ikasketen hasiera Espainian, ez dituzte Clara Campoamor eta Victoria Kent bereizten, eta ez dute Amelia Valcárcel irakurri», argitu du Bartzelonako Generoko Behatoki Kulturaleko zuzendariak.

'A new history of iberian feminisms' lanean denbora-tarte zabala dute hizpide. 1707 eta 1808 urte bitarteko aldiak ematen dio hasiera, eta ondoren, 1808 eta 1920 arteko mendea aztertzen du. Hirugarren kapituluan, 1920 eta 1939 bitarteko lehenengo olatu feminista azaltzen da eta, horren ondoren, Antonio de Oliveira Salazarren (1926-1974) eta Francisco Francoren (1939-1975) diktadurak. Bosgarren zatian Trantsizioa eta 1974/1975-1994/1996 aldiko bigarren olatu feminista jorratzen da eta, azken kapituluan, aniztasun feministan (1996-gaur egun) sakontzen da.

Silvia Bermúdez ikertzaileak azaldu duenez, denbora-markak edo historia politikoaren aldaketei jarraitu ordez, «idatzi feministek adierazitako gorabeherak −bereziki saiakerak, prentsa-artikuluak eta beste bitarteko sozial batzuk− jorratu ditugu, baita borroka politiko eta jarduera feministak ere».

Ikuspegi zabala

Liburuak hainbat herrialdetako adituen ekarpenak jaso ditu, hala nola, Zeelanda Berria, Espainiako Estatua, Britainia Handia, Ameriketako Estatu Batuak eta Portugal. «Zaila da feminismoaz osotasun bat balitz bezala hitz egitea, orokortzeko joera dugu batzuetan. Liburu hau feminismoaz beste modu batera aritzeko erakusle ona da; gaiak, testuinguruak eta denborak zehazten ditu, eta hori da ondorio orokorrak ateratzeko modu bakarra», gaineratu du Mari Luz Esteban EHUko irakasleak.

Mª Ángeles Cabrék, bestalde, azaldu du elkarrizketa sustatzea dela argitalpenaren helburua. Izan ere, «berriki izan ditudan bileretan baieztatu ahal izan dut gazte askok historiari buruzko ezjakintasun handia dutela. Hori abiapuntu izanda, erreferentziak, amak eta ahizpa zaharrenak berreskuratzeko beharra dugu. Berriki zendutako Josep Fontana historialariak zioen moduan, aurrera egiteko beharrezkoa da historiaren atzerako ispilutik begiratzea -gaineratu du. Eta hori egiten saiatu gara liburu honetan; argitaratzen ari diren testu esperientzialetako adanismoari aurre egiteko baliagarri delakoan, horiek pasa den urtean feminismoaren eklosioak eta horrek kalean, prentsan eta telebistan izandako ikusgarritasuna baitute abiapuntu.

Lanean parte hartu duten euskal ikertzaileak daude: Bakarne Altonaga, Amaia Álvarez Uria, Nerea Aresti, Maialen Aranguren, Mari Luz Esteban, Jone M. Hernández, Miren Llona, Josune Muñoz, Iratxe Retolaza, María Ruiz Torrado.