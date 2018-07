Hirurogei emanaldi baino gehiago, Bilboko Kalealdian Le Chapito de Nouvelle konpainiako antzezleak. Programazioak estatu mailako zazpi estreinaldi jasotzen ditu, kaleko antzerki garbienetik zirku garaikidera, dantzara, kaleko musika bandetara... ELCORREO.COM Martes, 3 julio 2018, 00:37

Kalealdia, kaleko Antzerki eta Arteen Jaialdiak, bere hemeretzigarren edizioa ospatzen ari da egun hauetan (atzo hasi zen eta larunbatera arte iraungo du), eta kalitate maila bikaina eta aniztasuna erakusten dituen programazioa ekaintzen ari da, izan ere, kaleko arte eszenikoen nazioarteko panoraman lehen mailan dauden zenbait konpainiaren proposamen berrienak bildu ditu. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, larunbatera arte 65 emanaldi izango ditugu, eta, horietako asko, aire zabaleko agertoki handi gisa finkatzen ari den Casilda Iturrizar Parkean izango dira. Aurtengo edizioan parkeak modu berezian apaindu dute.

Guztira 26 konpainiak hartuko dute parte: 6 Euskal Herrikoak, 6 Estatuko gainerako lekuetakoak eta besteak, Frantziatik –kaleko antzerkiaren Europako erreferente nagusia– Erresuma Batutik, Italiatik edo Belgikatik etorritakoak. Euren lanak, dagoeneko ohikoak diren Areatzako, Plaza Barriko eta Arriaga Plazako agertokietan aurkeztuko dituzte, eta baita dagoeneko aipatu den Casilda Iturrizar parkean ere. Aurten zirkuko karpa bi instalatu dira parke horretan, eta baita kaleko arte eszenikoez gozatzeko zabalik egongo diren beste lau agertoki ere. .

Jaialdiaren programazioak, Estatuan lehen aldiz ikusiko diren zazpi ikuskizun eta Euskadiko beste estreinaldi bat jasoko ditu: Aller – Retour Cie eta 'Journal de nos corps' zirku ikuskizuna; Ginger Brass Experiment, Imperial Kirikistan hirukotea eta trobadoreengandik eta komedianteengandik hurbil dagoen 'La Parade Impériale du Kirikistan' musika ikuskizuna; Le Chapito de Nouvelle – Calédonie 'Caillasse' lanarekin; Rosie Volt, Saseo Cie, eta zirkuko 'Cabaret de poche' ikuskizuna; eta Britainia Handiko Barada Street, izen bereko akrobazia eta musika emanaldiarekin, Europa osoko jaialdi askotan zenbait sari jaso ondoren helduko dena Bilbora. Amaitzeko, Zirkus Morsa konpainiak 'La fin demain' aurkeztuko du Euskadin lehen aldiz.

Ikuskizunak, doan eta 3 euro ordainduta

Proposamen berritzaile horiez gain, azpimarratzekoa da Bilboko Kalealdiak clown munduko Europako konpainia garrantzitsuenetako batzuk Bilbora ekartzeko egin duen esfortzua. Goi mailako emanaldiak ikusi ahal izango dituzte interesdunek, Valladolideko Jaialdian Kaleko Ikuskizun Onenaren saria jaso berri duen The Primitives belgikarren 'Three of a Kind' lana, besteak beste. Maila berean daude 'Babo Royal' bere azken lana eskainiko duen Ganso & Cía euskal clowna, tokiko eszenako klasikoa, edo Lenzburgerreko eta Veveyko (Suitza) eta Braunswigeko (Alemania) jaialdietan sariak jaso dituzten eta dagoeneko aipatu ditugun Barada Street.

Ohikoa denez, Bilboko Kalealdiaren barruan programatu diren ikuskizun guztiak doakoak izango dira, Casilda Iturrizar parkeko karpa barruan egingo diren emanaldiak izan ezik. Ikuskizun horiek 3 euroko prezio sinbolikoa izango dute, leku kopuruaren kontrola egin ahal izateko. Biltzen den diru guztia La Cuadri del Hospi-ra, umeen minbiziaren humanizaziorako, sozializaziorako eta ikerketarako eta hezur-muinaren donazioaren hedapenerako guraso elkartera, bideratuko da. Sarrerak, Areatzan egongo den Jaialdiko Informazio Bulegoan eskuratu ahal izango dira larunbatera arte (11:30-14:00 / 16:30-20:30) edo Casilda Iturrizar parkean bertan (17:00-21:00). Halaber, Euskal Museoko emanaldietarako ere gonbidapena beharko da, eta Areatzan dagoen Jaialdiko Informazio Bulegoan eskuratu ahal izango da ostiralera arte (11:30-14:00 / 16:30-20:30).