'Highway to Hell' albumak 40 urte bete ditu Reuters Taldeak 200 miloi album inguru saldu ditu nazioarte mailan UNAI SARRIUGARTE Lunes, 29 julio 2019, 23:34

ACDC australiar rock musika taldearen «Highway to Hell» albumak 40 urte bete ditu. Bond Scottek abestutako kanta historikoa rock abesti onenen artean dago egun. 1979ko uztailaren 27an kaleratutako diskoak taldearen nazioarteko ospea ekarri eta hainbat urtetako ibilbidearen hasiera izan zen. Album honen 40. urteurrena dela bide, Sony disko-etxeak garai hartako taldearen bideo bat plazaratu du.

Taldearen lehen kontzertua 1973ko abenduaren 24ko gauean izan zen, «Can I Sit Next to You Girl»-en estreinuarekin, Dave Evansek abesten zuena. Ondoren, «T.N.T» (1975) eta «High Voltage» (1975) albumak etorri ziren, oso ospetsu bilakatu izan zirenak taldearen zaleen artean.

Hasieratik ACDC musika taldearen zuzeneko ekitaldiak famatuak egin ziren, Angus Young gitarra jotzailearen estilo ezin hobea tarteko: deigarria zen oso, kontzertuetara eskolako uniformez jantzita joaten baitzen.

Angus eta Malcolm Young gitarristak eta Bon Scott abeslaria Australiatik Londresera abiatu ziren 1976. urtean. Londresen 1977. urtean «Let There be Rock» eta «Powerage» (1978) diskoak kaleratu zituzten eta merkatuko lehen postuetara iristea lortu zuten. Bi urte beranduago, berriz, musika taldearen ibilbideko albumik ospetsuena plazaratu zuten «Highway to Hell', Bon Scottren azken lana suposatu zuena. Izan ere, Scott alkoholak eragindako intoxikazio batengatik hil egin zen.

Scotten lekukoa abeslari gisa Brian Johnsonek hartu zuen eta 1980. urtean taldeak «Back in black» diskoa kaleratu zuen Scott hildakoaren omenez. «Highway to Hell' ekoitzi zuten laukotetik soilik Angus Young gitarristak dihardu oraindik taldean aktiboki. Izan ere, Malcolm taldearen fundatzailea eta motorra zena 2017. urten hil egin zen.

Taldeak 200 milioi album inguru saldu ditu mundu osoan eta haietatik 70 milioi Estatu Batuetan. Haien diska arrakastatsuena «Back in Black» izan zen, 50 milioi aletik gora saldu zituena; hala, Thrillerren ondoren munduan gehien saldu den diskoa da. Hainbat laudorio jaso ditu Hard Rock zaleen aldetik, beti postu gorenetan baitabil, eta aipatzekoa da «Hil aurretik entzun beharreko 50 taldeak» izeneko telebista saioan bigarren postuan mantendu zela.

Berritasun gisa, taldearen izena Young anaien arrebaren josteko makinako AC/DC laburduratik atera zutela esatea dago: alternating current/direct current zioen bertan.