Herri folklorea Basurtun, Plazarik Plaza programaren eskutik
Antolatzaileen arabera, «egitasmo honen bitartez, hurbileko kultura-ehuna indartu nahi da, barrutietako kultur jardueren deszentralizazioa sustatuz»
Jan Echevarría
Osteguna, 18 iraila 2025, 09:57
Plazarik Plaza egitasmoak herri folkloreko kalejira, dantza alarde eta bestelako jarduerak eramango ditu beste behin Basurtuko kaleetara irailaren 25etik 27ra. Bilboko Udalak Beti Jai Alai dantza taldearekin antolatuta, «programa honen bitartez, hurbileko kultura-ehuna indartu nahi da, barrutietako kultur jardueren deszentralizazioa sustatuz», diote antolatzaileek.
Basurtu auzoko herri sentimendutik jaiotako Beti Jai Alai dantza taldeak Euskal Herriko dantza, ohitura eta errituak ikertu, ikasi, zaindu eta zabaltzeko konpromisoa dauka. Horrela, ekimenari hasiera emateko, Bilboko Udal Txistularien Bandak 'Oinak astinduz' interpretatuko du Sabino Arana kaleko 50ean, 18.30ean. Bigarren egunean, irailaren 26an, Meñakoz dantza taldeak 'Suak: sorginen irrintzia' eskainiko du toki berean, 20.00etan.
Eta programari agur esango diogu irailaren 27an. Hasteko, 13.30ean, Beti Jai Alai dantza taldeak emanaldia eskainiko du Basurtuko kaleetan zehar, nahi dutenak dantzatzera animatuz. Halaber, arratsaldean, kalejira egingo da auzo bilbotarreko kaleetatik, 18.30etik aurrera, Beti Jai Alai dantza taldeak eta Rosa del Azafrán taldeak gidatuta. Amaitzeko, bi taldeek dantza alardea eskainiko dute lehenengo eguneko eszenatoki berean, hau da, Sabino Arana kaleko 50ean 19.00etan.
