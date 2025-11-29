«Guztiek izango dute Azokan zerbait dastatzeko aukera»
Diziplina berriak hartzeko eta 'Kulturaren Jaialdi' bihurtzeko egindako aurrerapenak nabarmendu ditu
Larunbata, 29 azaroa 2025, 00:42
Gotzon Gomezek (Durango, 1970) bere lehen Azoka biziko du Gerediaga Elkarteko lehendakari gisa abenduaren 5etik 8ra. Maiatzean iritsi zen kargura, bertan 22 urte zeramatzan Nerea Mujika mitikoa ordezkatzeko, eta aitortu du «ilusioa» sentitzen duela, baina baita «ardura handia» ere. Musikaren eta literaturaren zale amorratua -mila binilo inguru biltzen ditu etxean-, Durangoko Jesuitetan euskara eskolak ematen dituen filologo eta errugbi kapitain ohi honen helburua euskal kulturaren festa handia elikatzen jarraitzea da. Izan ere, «hamar urte barru, 70. edizioa ospatzea» bermatu nahi du.
-Zer azpimarratuko zenuke 60. edizioko programaziotik?
-Daukagun gauzarik onena da ikuslego eta entzulego guztiek zerbait dastatzeko eta horrekin gozatzeko aukera izango dutela. Gazteak erakarri nahi ditugu eta indar handia jartzen ari gara horretan: gaueko kontzertuak Plateruenean berreskuratuz, literatur ekitaldi batzuk ordutegi horretara ekarriz, eta autobus gehiago jarriz. Bestalde, aurtengo Sormen beka komikira zuzenduta egongo da, indarra hartzen ari den diziplina dela ikusten baikenuen, eta beste bi gune berri estreinatuko ditugu: Berbagailua (Podcasten Plaza) eta Atartea (Arte Ederren Plaza). Liburu eta disko azoka izatetik 'Kultur Jaialdia' izatera pasa garela erakusten duten adibide batzuk baino ez dira.
-Publikoak Azokan erosi, bisitatu edo komunitatea sortu nahi du?
-Asko erosten da, baina gero aukera ezberdin gehiago duzu: ikus-entzunezko labur baten emanaldia ez dakit non, aurkezpen bat beste edonon... Eta horrek bisita osoagoa izateko aukera ematen dizu. Jakinda, gainera, askotan elkartzeko toki bat dela. Abenduaren 7an ikerketa bat argitaratuko da nortzuk hurbiltzen diren eta zein adin-tartekoak diren bezalako datuak argituz.
-Iaz ilara luzeak egon ziren ETS, Zetak eta Bulego musika taldeen sinaduretan. Horrelako talde arrakastatsuak espero dituzue?
-Ziur egongo direla. Zea Mays, Berri Txarrak, Toti Martinez de Lezea eta beste askorekin gertatu zaigu. Azokak aukera ematen dizu zure artista gustukoekin hitz egiteko, argazki bat ateratzeko eta euren sinadura lortzeko. Nire alabak, adibidez, badauzka argazkiak Ken 7, ETS eta Gatiburekin, eta hori, bestela, askotan ez da posible.
«Aurten 285 stand jasoko ditugu Landako Gunean, iaz baino 25 gehiago»
-Eta zure kasuan?
-Ni oso musikazalea naiz, mila binilo inguru ditut etxean... Askotan erosten ditut taldeak zer egiten duen jakin gabe eta gero ikusten dut gustatzen zaidan ala ez. Egia da nire alabak euskal musika asko entzuten duenez, berari esker Añube taldea eta La Txama eta Chill Mafia bezalako beste batzuk ezagutu ditudala. Eta, jakina, nire zerrendan ezin dira falta Zarama, Itoiz, Errobi, eta Deep Purple edo Led Zeppelin betiko klasikoak. Baina gizartea aldatzen doa eta inguruan ditugun guztiak bereganatu behar ditugu, hor baitago euskararen eta euskal kulturaren etorkizuna.
-Literaturazalea ere bazara.
-Dagoeneko irakurritako liburu asko berrirakurtzen ari naiz: Julen Gabiriaren 'Han goitik itsasoa ikusten da', Bernardo Atxagaren 'Behi euskaldun baten memoriak', eta abar. Musikarien biografiak ere asko gustatzen zaizkit (Ozzy Osbournenarekin flipatu egin nuen), eta Ibon Martin eta Jon Arretxe oso gustuko ditut. Halaber, gazte literatura asko irakurtzen dut, DBHko 4. mailako eta batxilergoko 1. eta 2. mailako nire ikasleei ondo gomendatzeko. Gero, ahalegin handiagoa eskatzen didaten beste lan batzuk (Sarrionandia, Atxaga...) sasoiaren arabera hartzen ditut.
-Euskarak kultur globalizatutik edaten du, baina alderantziz berdin gertatzen da?
- Euskarak eta euskal kulturak badauka asko eskaintzeko munduari. Rozalén bera ikusi dugu euskaraz abesten eta hori duela hogeita hamar urte pentsaezina zen. Zer esan euskal zinemagintzari buruz. Hor dauzkagu azken boladan hainbat sari jaso dituzten film potenteak. Posible da hemen eta hemendik kultur produktu onak sortzea, eta, horren erakusgarri, Paul Urkijoren 'Gaua' filma proiektatuko dugu hilaren 7an.
-Euskara jakitea ezinbestekoa al da Azokara hurbiltzeko?
-Euskal herriarekin eta euskal kulturarekin zerikusia daukaten produktuak eskaintzen dira hemen, eta horietako asko beste hizkuntzetan ekoitzita daude. Euskaraz jakinda badituzu aukera gehiago, baina ez da ezinbestekoa.
-Andra Mari elizako arkupeetan ospatu ziren lehenengo edizioak.
-Nire amaren ahizpa bat saltzaile gisa egon zen garai hartan. Hamabi bat postu egongo ziren, eta, gainera, sal zitezkeen liburu batzuk agerian egoten ziren, baina beste batzuk gordeta, segun eta nori erakusteko. Frankismoaren azken urteak ziren eta arriskutsua zen. Nik oroipen eta irudi gehiago dauzkat Merkatu plazan. Han urte asko egon ziren, eta gero joan zen zabaltzen, inguruan gehitutako karpa batzuekin. Ondoren, parking batera pasatu zen, beranduago anbulatorio berria egin behar zen tokira, eta azken hamarkadetan Landako Gunean egin dugu. Kokapen ezberdinak etorri dira handitzen joan delako. Aurten 285 stand jasoko ditugu, iaz baino 25 gehiago.
«Kuadrillakoek badugu pentsatuta musika-talde bat sortzea jubilatzen garenean»
-Gordetzen al duzu pasadizo berezirik?
-1986. urtean batze lanetan lagundu genuen, eta oraindik amaren etxean altxor gisa gordetzen ditudan Cicatriz, Kortatu eta Ertzainak taldeen zintak oparitu zizkidaten. Ezin dut ahaztu ere lagun bik ez zutela dirurik eta Potato+Tijuana in blueren zinta erdi bana erosi zutela. Batak hilabete bat gordetzen zuen etxean eta hurrengoan besteak (kar, kar). Eta, jakina, harrigarria iruditu zitzaigun 14 urterekin Evaristo ikusi genuenean bere krestarekin.
-Hain musikazalea izanik, ikusiko al dugu inoiz zure diskorik Landakon?
-Kuadrillakoek badugu pentsatuta musika-talde bat sortzea jubilatzen garenean. Niri gitarra gustatzen zait eta menperatzen ez dudan arren, ikasteko denbora izango dut. Momentuz, batek bateria etxean badauka eta jotzen du, beste bati abestea gustatzen zaio... Beraz, posible da desira hori azkenean errealitate bihurtzea.